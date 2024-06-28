رابط وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم 2024 استخرج نتائج الصف التاسع سوريا هنا

وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم توفر خدمة الاستعلام عن نتيجة الطلاب بصورة إلكترونية عن طريق البحث بالاسم أو رقم الاكتتاب، وذلك بهدف تسهيل عملية الوصول إلى النتيجة على الطالب وولي الأمر، حيث أنه بمجرد أن تنتهي اللجان من تصحيح أوراق إجابات الطلاب ويتم اعتماد الدرجات سيتم رفع الدرجات بشكل إلكتروني، ليتمكن الطلاب من كل المحافظات من الاطلاع على نتائجهم من خلال الموقع الرسمي التابع للوزارة بعد اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، ونوضح المزيد من التفاصيل في الفقرات التالية.

وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم

يبحث الطلاب عن موقع وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم، حتى يتمكنوا من الاستعلام عن نتائجهم والاطلاع على درجاتهم بالتفصيل عبر هذه المنصة الرسمية والموثوقة، وسيتم تفعيل هذا الرابط بعد الإعلان الرسمي عن ظهور النتيجة، ونوضح خطوات الاستعلام في السطور التالية:

قم بتسجيل الدخول ل موقع وزارة التربية السورية.

ثم اختر كلمة نتائج الامتحانات.

حدد محافظة الطالب.

سجل جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس في الأماكن الخاصة بها.

راجع جميع البيانات.

وفي النهاية انقر على عرض النتيجة.

انتظر لحظات حتى تظهر الدرجات في كل المواد المقررة والمجموع الكلى للطالب.

رابط نتائج الصف التاسع سوريا 2024

بعد أن وضحنا رابط وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم ووضحنا الخطوات اللازم اتباعها للاستعلام عن النتيجة، يجب أن نشير إلى أن الوزارة قد صرحت بأنه من المقرر أن يتم توفير نتيجة الطلاب خلال هذه الفترة من شهر يونيو الحالي، وسيتم ذلك بمجرد أن تنتهي كل أعمال تصحيح أوراق الإجابات، ليتم بعدها توفير النتيجة من خلال موقعها الرسمي، وأكدت الوزارة على ضرورة استخدام هذا الموقع فقط للاستعلام عن النتيجة نظراً لأنه الموقع الرسمي والمعتمد من قبلها.