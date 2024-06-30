احجز شقتك الآن.. موعد حجز شقق إسكان القاهرة الجديدة وموعد تسليم الطرح الجديد

كراسة شروط شقق القاهرة الجديدة، بدءا من يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو المقبل ستبدأ وزارة الإسكان في القاهرة الجديدة عملية حجز وحدات الإسكان التعاوني، تتكون هذه الوحدات السكنية من مجموعة تضم 29 وحدة وتقدم بحالة نصف تشطيب وتتراوح مساحاتها بين 109 و152 متر مربع حسبما كشفت كراسة الشروط والمواصفات.

موعد تسليم الطرح الجديد لوحدات الإسكان 2024

قدم المهندس وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان تصريحا حول الطرح الجديد الذي أعلنت عنه الوزارة و كراسة شروط شقق القاهرة الجديدة، وأوضح البارودي أن هذا الإعلان يأتي ضمن استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الإسكان اللائق لجميع شرائح المجتمع بأسعار ميسرة، وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة بتلبية احتياجات المواطنين للسكن خاصة في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة بقطاع الأندلس في التجمع الخامس، الذي يعد منطقة استراتيجية بالقرب من الجامعة الأمريكية، وأكد البارودي أن التسليم المتوقع للوحدات السكنية الجديدة سيكون بحلول ديسمبر المقبل، مما يعزز من التفاؤل بإنجاز هذا المشروع وتلبية تطلعات المواطنين نحو حياة أفضل وأكثر استقرارا.

مساحات الطرح الجديد لوحدات الإسكان 2024

أعلن البارودي عن مشروعه الجديد كراسة شروط شقق القاهرة الجديدة الذي يمتد على مساحة تبلغ 143 فدان والذي يشمل منطقة خدمات يجري تنفيذها حاليا، يقع المشروع في موقع متميز ويضم مباني تجارية وإدارية واجتماعية و مسجدا إضافة إلى مناطق مفتوحة وملاعب، ويتضمن المشروع قطع أراضي استثمارية مخصصة لإقامة مدرسة دولية ومستشفى تخصصي متميز بجانب أربعة مولات تجارية.

وأوضح البارودي أن نسبة المباني لا تزيد عن 30% من إجمالي مساحة المشروع، حيث يتمتع بمسطحات خضراء وطرق داخلية تهدف إلى توفير الراحة والرفاهية للمستخدمين، وعند طرح الوحدات الاستثمارية تم الأخذ بعين الاعتبار أن تكون بأسعار مناسبة أقل من الأسواق العقارية المقارنة مع توفير خيارات دفع مرنة تناسب احتياجات كل عميل بشكل فردي.