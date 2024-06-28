بشكل رسمي استعلم عن نتائج طلاب الأردن فور ظهورها عبر منصة اوبن ايمس علامات الطلاب 2024

يعتبر موقع اوبن ايمس هو من أكثر المواقع التي يتردد إليها كافة الطلب في الآونة الأخيرة، لأنه يعرض نتائج الاختبارات ويضاف إلى ذلك الشهادات أيضاً ويمكن الطالب من الاستعلام عن نتيجته من منزله ودون التوجه إلى أي مكان، وقام ملك الأردن عبد الله بإطلاق مبادرة التحول الرقمي والتي حرصت على تطوير التعليم بشكل أساسي، وذلك من خلال إطلاق المواقع والمنصات التعليمية المختلفة، وخلال ذلك المقال سنعرض لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الطلبة عبر موقع منصة اوبن ايمس.

اوبن ايمس علامات الطلاب

تستطيع التوجه إلى منصة اوبن ايمس والاستعلام عن علامات الطالب ونتائجه في كل اختبار عن طريق القيام بهذه الخطوات.

في البداية يتم التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة اوبن ايمس.

انقر على مربع تسجيل الدخول ثم اكتب جميع المعلومات الظاهرة أمامك وهي كلمة السر واسم الشخص.

قم بتحديد مربع النتائج ثم اختر مستوى الطالب في الدراسة.

حدد السنة الدراسية 2024 ثم انقر على أيقونة عرض النتيجة.

انتظر لفترة زمنية قصيرة، وسوف تعرض أمامك علامات الطالب في جميع المواد الدراسية كما تعرض لكم المنصة سلوك الطالب أيضاً.

تستطيع طباعة النتيجة عن طريق النقر على أيقونة تنزيل النتيجة.

علامات الطلبة في منصة اوبن ايمس

تعتبر منصة اوبن ايمس من أكثر المنصات المعروفة في دولة الأردن وتمكن الطلبة من الاستفادة من المحتوى التعليمي دون الاستعانة بالمدارس، ومن أبرز مميزات تلك المنصة هي التالي.