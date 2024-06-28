موعد عرض المؤسس عثمان الموسم السادس على هذه القنوات

من اكثر المسلسلات التي يبحث عنها جميع الأفراد في الفترة الحالية مسلسل المؤسس عثمان أحد المسلسلات التركيه التاريخية التي حققت شهرة كبيرة في جميع دول الوطن العربي، حيث ان احداث المسلسل تدور حول المؤسس عثمان غازي مؤسس الدولة العثمانية الذي استطاع خوض العديد من المعارك والحروب والفتوحات توسعات الدولة ووجع العديد من الصعوبات على مدار خمسة مواسم سابقة تم تصويرها حبكه دراميه رائعه نالت على اعجاب الجميع وأصبح من المسلسلات الاكثر شهره لذلك سوف نعرض لكم حلقة الجزء السادس من مسلسل مؤسس عثمان والقنوات الناقلة لها خلال هذا المقال.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس

بعد النجاح خمسة مواسم السابقة من المؤسس عثمان استطاعت شركة الانتاج الخاصة بالمسلسل ان تقوم بتصوير الجزء السادس الذي سوف يتم عرضه خلال شهر سيتم بن خادم 2024 والذي تدور أحداثه حول تأسيس الدولة العثمانية على يد الابن الأصغر أرطغرل المؤسس عثمان والنهوض بالدولة وسوف يضم تحديات كبيرة تصاعدت في الدولة حيث ان المسلسل من بطولة النجم بوراك أوزجيفيت وهو من أهم الممثلين الاتراك الذين استطاع تجديد الشخصية بواقعية كبيره اقنعت المشاهد بهذا المسلسل ليكون الأكثر نجاحا في الوطن العربي.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكن ان تتابع مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية من خلال التردد التالي

القمر الصناعي النايل سات

التردد 12430.

الاستقطاب افقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3 /4.

كما يمكن ان تتابع القناة على القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي