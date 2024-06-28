تحديث واتساب عمر الوردي 2024 والمميزات الجديده

تشهد تطبيقات المراسلة تطورا كبيرة ومن أهمها تطبيق واتساب عمر الوردي الذي تم تطوير الاصدار الاخير وإضافة عدد كبير من المميزات، حيث هذه التحديثات تهدف الى تحسين وتعزيز تجربة المستخدم وهو تطبيق معدل وغير رسمي من تطبيق الواتساب الاصلي الاخضر، ولكن يضم عدد كبير من المميزات الفريدة التي لا توجد في النسخة الأصلية لذلك فهو يعد خيار مثالي لعدد كبير من الافراد لذلك سوف نعرض لكم طريقة تحديث وتحميل واتساب عمر الوردي وما هي مميزاته خلال الفقرات التالية.

مميزات تحميل واتساب عمر الوردي

يوفر لك التحكم بشكل كامل في مشاهده الحالات والصور التي يضعها الآخرون.

يمكنك من التحكم في اخر ظهور لك على الواتس

يمكن إرسال رسائل جماعية لأكثر من 500 شخص في المرة الواحدة.

إرسال رسالة تختفي تلقائيا بعد فترة معينة

إجراء مكالمة فيديو جماعية مع أكثر من ثمان

يوفر ثيمات متنوعه ومختلفه ذات المظهر رائع

يمكنك من تحميل حالات الواتساب على هاتفك وحفظها مباشرة.

تستطيع الاطلاع وقراءة الرسائل المحذوفه

يمكنك ان تخفي مؤشر تم القراءه او اخفاء حاله يكتب الان او جاري الكتابة.

تأمين التطبيق برمز او ببصمة الاصبع او ببصمة الوجه.

كيفية الحصول على واتساب عمر الوردي

واتساب عمر الوردي من التطبيقات المتوفرة عبر محرك البحث جوجل من خلال الرابط الخاص بها حيث ينصح بتنزيله من خلال رابط موثوق لضمان الأمان وكفاءة في التنزيل من خلال اتباع الخطوات التالية: