“nataegna.net” رابط نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول في عموم المحافظات العراقية

ترقب الجميع في العراق بفارغ الصبر نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بشغف واهتمام شديد النتائج التي ستحدد مستقبل الطلبة المشرق، وتعد هذه النتائج محور اهتمام واسع بين الطلاب الذين بذلوا مجهودًا كبيرًا خلال الامتحانات، مع تطلعهم للنجاح والتفوق، وبالتالي تصاعدت التوقعات والآمال بتحقيق نتائج مشرفة، من المؤكد أن هذه النتائج ستكون عامل تحفيز كبير للطلاب لمواصلة تحقيق النجاح والتفوق في مسيرتهم التعليمية.

نتائج الثالث متوسط 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية أن عملية تصحيح وتدقيق الدفاتر الامتحانية لطلاب الصف الثالث المتوسط لم تنته بعد خلال هذا الأسبوع، حيث تضم هذه المرحلة أعدادًا كبيرة من الطلاب في جميع المحافظات، مما يستدعي اتخاذ الوقت الكافي لضمان دقة وعدالة التصحيح، من المتوقع الآن أن تُعلن النتائج في بداية الأسبوع المقبل، بدءًا من يوم الأحد أو الإثنين، وسيتم رفع ملفات النتائج بصيغة PDF على الصفحة الرسمية لوزارة التربية أو على موقع نتائجنا الإلكتروني لضمان سهولة الوصول إليها.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا الوزاري

تقوم وزارة التربية العراقية بنشر نتائج الامتحانات الدور الأول للصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات في وقت واحد، حيث يتم الإعلان عن النتائج مركزياً في جميع مديريات التربية مثل الكرخ، الرصافة، صلاح الدين، الأنبار، ديالى، ميسان، المثنى، كربلاء، كركوك، أربيل، البصرة، السليمانية، واسط، بابل، دهوك، ويمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم من خلال موقع الوزارة الإلكتروني باتباع الخطوات التالية: