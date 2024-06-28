رابط نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 الدور الأول جميع المحافظات عبر نتائجنا بالرقم الإمتحاني

طلاب الثالث المتوسط الآن يعيشون فترة صعبة من التوتر والقلق، بسبب عدم ظهور النتيجة، ويتساءلون عن رابط نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 فعقب إنتهاء اختباراتهم قامت الوزارة بفتح منافذ التصحيح على الفور وقدمت أمهر المدرسين لكي يقوموا بهذه المهمة، مع العلم أنها أيضاً قامت بمواكبة التكنولوجيا وأطلقت منصات الإلكترونية خاصه بها، فبكل سهولة يمكنك الاستعلام عنها، ولمعرفة المزيد من التفاصيل تابعوا الفقرات التالية.

رابط نتائج الثالث المتوسط العراق 2024

تم إتاحة الكثير من الفرص لطلاب الثالث المتوسط لكي يتمكنوا من معرفة أدائهم ومجهودهم في النتيجة عند ظهورها، ومن ضمن هذه الوسائل سيتم عرض خطواتها في الشكل التالي:

قم بالذهاب إلى موقع نتائجنا الرسمي التابع لوزارة العراق.

قم بالدخول إلى نافذة الموقع المتواجدة أمامك.

ومن ثم أنقر على القائمة المدرجة أمامك، و أختر القسم الخاص بالنتائج، بعدها حدد أنك تريد (الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط).

وفي التالي سيتم أخبارك بأنه يجب عليك أن تقوم بكتابة (الاسم/ ورقم الامتحاني/ مع المحافظة الخاصة بك).

ومن هنا سيتطلب منك النقر فوق أيقونة (بحث)، يليها سوف يظهر أمامك الكشف الخاص بنتائج المحافظة الخاصة بك.

قم بالنقر على أيقونة التحميل، قم بالذهاب إلى ملفات الموجودة على هاتفك.

قم بفتح الملف، وابحث عن الاسم الخاص بك.

وإلى هنا نكون قد انتهينا، وبتوفيق والنجاح لكافة الطلاب.

خطوات تحميل نتائج الثالث المتوسط

لكي تتمكن من تحميل النتيجة الخاصة بك يجب عليك أن تقوم بعمل هذه المجموعة من الخطوات فهي بسيطه وانت تهدر وقتك، وهي كالتالي: