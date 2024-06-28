رسميا وزارة التربية والتعليم تعلن عن الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024

ازداد قلق الطلاب وأولياء الأمور مؤخراً بسبب تأخر ظهور نتائج التاسع اليمن حيث تم الانتهاء من الامتحانات منذ ما يقرب من شهر، وأعلنت الوزارة عن حصول تأخير في عمليات المراجعة والتصحيح ولكن تم الانتهاء منها وتفصلنا عن ظهور النتيجة ساعات قليلة حيث يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الحصول علي النتيجة عبر الموقع الرسمي للوزارة تسهيلاً عليهم وتقديراً لجهود الدولة في مواكبة التطور العالمي ولمعرفة تفاصيل النتيجة يرجى متابعة ما يلي.

كيفية الاطلاع علي نتائج التاسع اليمن

وفرت وزارة التربية والتعليم اليمنية رابط إلكتروني بسهل علي الطلاب وأولياء الأمور الحصول علي النتيجة كما يلي

قم بالضغط علي موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية أو قم بالبحث عليه في محركات البحث.

ثم من الصفحة الرئيسية، قم باختيار “نتائج الطلاب” ثم “الصف التاسع الدور الاول”.

ثم بهد ذلك قم بتحديد المحافظة او الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

ثم اكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب واضغط علي “عرض النتيجة”.

موعد نتائج التاسع اليمن دور اول:

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تأخير عمليات التصحيح والمراجعة مما ساهم في تأخير رفع النتيجة علي الموقع الإلكتروني، ولكن تم تدارك الموقف بسرعة والانتهاء من التصحيح، ومن المقرر ظهور النتيجة في موعد أقصاه 30 من شهر يونيو خلال ساعات أو أيام قليلة حيث سيبدأ رفع النتيجة اولاً لمحافظة صنعاء ثم سيتم رفعها تدريجياً في باقي المحافظات وسيتم العمل بالموقع فور الإعلان عنها وإعلام جميع المنظومة التعليمية بظهورها متمنين لكل الطلاب بالنجاح الدائم والتفوق.