يبدء الحجز يوم الأحد.. كيفية الحصول على شقة في الأسكان المتميز فالى تورز وأنظمة السداد وما هو سعر المتر الواحد

كيفية الحصول على شقة في الأسكان المتميز، يبدأ قريبا حجز الوحدات في مشروع فالي تورز بحدائق أكتوبر الذي تديره وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، يتم فتح باب الحجز رسميا في الثلاثين من يونيو الحالي ويتطلب دفع مقدم قدره 150 ألف جنيه، المشروع يتضمن 984 وحدة سكنية، تتراوح مساحتها بين 95 و100 متر مربع مع توفر الوحدات للتسليم الفوري، للراغبين في التقدم يتاح التسجيل عبر الموقع الإلكتروني اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

كيفية الحصول على شقة في الأسكان المتميز

نوضح لكم كيفية الحصول على شقة في الأسكان المتميز و أنظمة السداد في الشقق والطرح الجديد من وزارة الإسكان:

الدفعة الأولى: يتطلب الحجز دفع مقدم قدره 150 ألف جنيه.

بعد القرعة: يجب دفع 20% من ثمن الوحدة.

عند التعاقد: يتوجب دفع 10% من ثمن الوحدة.

الدفعات المتبقية (70% من ثمن الوحدة)، يمكن سدادها على فترات زمنية متعددة:

خمس سنوات بدون فوائد.

سبع سنوات بفائدة محددة من البنك المركزي.

تسع سنوات بفائدة تحددها البنوك العاملة في السوق.

بهذه الطريقة، يتيح النظام المختلفة خيارات متعددة للمستفيدين لسداد المبلغ المتبقي على وحداتهم السكنية وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية.

سعر المتر الواحد في الوحدات المقرر طرحها 2024

شقق فالي تورز هي مشروع سكني متميز يقع على طريق الواحات، بموقع استراتيجي يبعد دقيقة واحدة عن كل من الطريقين الدائري والسياحي، وخمس دقائق فقط عن الدائري الأوسطى بالإضافة إلى موقعه القريب من مول مصر ومدينة الإنتاج الإعلامي، المشروع يشمل وحدات سكنية تمتاز بتصميمات عصرية ومرافق متكاملة تضمن للسكان الراحة والاستمتاع بالحياة العصرية، سعر الشقق يتراوح ما بين 15 إلى 16 ألف جنيه للمتر المربع، مما يعكس جودة البناء والتصميم المتقدمين.

يتميز المشروع أيضا بتوفير مزايا إضافية مثل مواقف للسيارات ومناطق خضراء وأماكن للترفيه، مما يجعله خيارا مثاليا للأفراد والعائلات الباحثين عن معيشة مريحة ومركزة في موقع متميز بالقاهرة.