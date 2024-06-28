رسمياً moe.gov.ly..نتائج الشهادة الاعدادية الليبية 2024 برقم القيد ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية

نتائج الشهادة الاعدادية الليبية 2024، بحث كبير عن النتائج من كافة المدن والمحافظات الليبية سواء في الغرب أو الشرق، خلال الساعات القادمة إعلان وزارة التربية والتعليم في حكومة الوفاق الوطني عن نتائج الشهادة الاعدادية الليبية 2024 الدور الأول يتوقع أن تشهد هذه الفترة عمليات بحث مكثفة من قبل الطلاب وأولياء الأمور في كل أنحاء ليبيا، حيث يسعون للاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 وذلك مع اقتراب موعد اعتماد النتائج وإعلانها رسميًا للجميع.

سنقوم بمتابعة اخبار اعلان نتائج الشهادة الاعدادية الليبية 2024 من خلال موقعنا البديل، حيث سنقدم لكم رابط الاستعلام المباشر عن النتيجة فور إعلانها من قبل وزير التربية والتعليم الليبي، يتوقع أن تكون هذه النتائج حاسمة لمستقبل الطلاب، حيث يتطلعون لمعرفة تفاصيل تقييم المستوى الذي تم تحقيقه، مما يؤهلهم للانتقال إلى المرحلة التعليمية التالية بثقة واطمئنان.

نتائج الشهادة الاعدادية الليبية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم في ليبيا بدء امتحانات الدور الأول لعام 2024 في كافة المحافظات الليبية يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 بامتحان مادة الحاسوب استمرت جميع أعمال الامتحانات لمدة أسبوعين كاملين حتى الانتهاء منها في جميع مقار اللجان الامتحانية بتاريخ 30 مايو 2024، أكدت الوزارة على انتهاء جميع أعمال الامتحانات في جميع المحافظات بسلاسة ودون تسجيل أي حوادث أو مخالفات قد تؤثر على سير العملية الامتحانية.

وأشارت الوزارة إلى عدم وجود أي محاولات للغش الجماعي بين الطلاب داخل اللجان الامتحانية مما يؤكد نزاهة العملية الامتحانية والالتزام العالي للطلاب بالقواعد والأنظمة المعمول بها بعد انتهاء الامتحانات، أعرب الطلاب عن ارتياحهم الكبير تجاه مستوى الأسئلة في جميع المواد الدراسية التي تم امتحانها، مما يعكس استعدادهم وقدراتهم في المواد المختلفة التي تم تدريسها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

للاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية الليبية 2024 يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم في ليبيا عبر الإنترنت. اختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع. اختيار الخيار المتعلق بنتائج شهادة الإعدادية. تحديد الدور الأول لعام 2024 من بين الخيارات المعروضة. إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب في المكان المخصص له. إدخال رقم القيد الذي تم تسجيله للطالب خلال عملية التسجيل.

الضغط على خيار عرض النتيجة للحصول على معلومات الطالب، بما في ذلك المعدل النهائي والتقدير الحصل عليه.