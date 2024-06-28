“3 أيام إجازة مدفوعة الأجر” موعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة 1446 في السعودية بالقطاع العام والخاص

أعلن معهد البحوث الفلكية في المملكة السعودية عن ما هو موعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة 1446، واعتمد مجلس الوزراء موعد عطلة رأس السنة الهجرية ليحصل العاملين في القطاع الخاص أو الحكومي على إجارة رأس السنة مدفوعة الأجر، وتلك الإجازة هي عطلة رسمية أقرتها الحكومة في قانون العمل السعودي، وتحتفل الدول العربية بقدوم رأس السنة الهجرية وتقام الندوات والحفلات الدينية، ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم موعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة.

ما هو موعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة؟

يحتفل المسلمين في مختلف أنحاء العالم برأس السنة الهجرية، وتزايد البحث عن معرفة موعد عطلة رأس السنة الهجرية الجديدة 1446 حيث أعلن معهد البحوث الفلكية في المملكة السعودية عن موعد رأس السنة الهجرية الجديدة من المؤكد أن يأتي يوم الأحد الموافق 1 من شهر محرم و الموافق ميلاديا 7 من شهر يوليو ويحصل كافة الموظفين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي على إجارة رأس السنة الهجرية وتكون لمدة ثلاث أيام وذلك عقب ضم أيام عطلة نهاية الأسبوع يوم الجمعة والسبت بجانب يوم الأحد الموافق 1 من شهر محرم، وتكون الإجازة مدفوعة الأجر من قبل شركات القطاع الخاص والحكومة السعودية.

هل رأس السنة الهجرية 1446 إجازة رسمية أم لا

يتساءل الكثير من المواطنين هل يكون رأس السنة الهجرية إجازة رسمية حيث أن رأس السنة الهجرية تكون في بعض الدول الإسلامية إجازة رسمية مدفوعة الأجر ويحتفل كافة المسلمين بذكرى هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة فهي تعتبر ذكرى مهمة عند المسلمين وتقام الحفلات الدينية بمناسبة رأس السنة الهجرية وتحتفل كل دولة حسب الثقافية الشعبية والعادات التي تتميز بها، ولكن بشكل عام فإن معظم الدول العربية يحصل العاملين فيها على إجازة في رأس السنة الهجرية.