بكاميرا خيالية.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف سامسونج جلاكسي S 24 منافس الايفون في السعودية

سامسونج جلاكسي S 24 يعد أحدث هاتف ذكي في سلسلة S من شركة سامسونج، ويتميز بتصميم أنيق ومواصفات فائقة الجودة مع حجم ملائم لليد، يأتي الهاتف بشاشة Super AMOLED مقاس 6.2 بوصة تدعم دقة Full HD+ مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مما يضمن تجربة مشاهدة سلسة وممتعة مع ألوان حية و سطوع عالي، يتوفر معالج Exynos 2400 ثماني النواة بتقنية 4 نانومتر، الذي يوفر أداءً قويًا وفعالية في استهلاك الطاقة.

مواصفات هاتف

سامسونج جلاكسي S 24

إليكم مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي S 24 وهو كالتالي:

المواصفات التفاصيل دعم NFC مدعوم دعم شريحتين اتصال Nano SIM دعم شبكات الجيل 2G, 3G, 4G, 5G الأبعاد 70.6×147.5×7.6 ملم الوزن 168 جرام مقاومة للماء والغبار IP68, متر ونصف لمدة 30 دقيقة المواد المستخدمة زجاج محمي بـ Gorilla Glass Victus 2, إطار من الألمونيوم نوع الشاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X, 6.2 إنش, FHD+ (1080×2340), 120Hz, HDR10+ ذاكرة داخلية وعشوائية 128/256/512 جيجابايت UFS 4.0, 8 جيجابايت رام امكانية زيادة التخزين لا كاميرا خلفية 50MP (F/1.8) OIS + 10MP (F/2.4) 3X Zoom + 12MP (F/2.2) Wide, 8K/4K/FHD/HD فيديو ميزات الفيديو 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, FHD@30/60/240fps, HD@960fps ميزات الصوت ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء, سماعات ستيريو

سعر هاتف سامسونج جلاكسي S 24

نوضح لكم سعر هاتف سامسونج جلاكسي S 24 في الخارج وفي مصر والسعودية والامارات وهي: