بكاميرا خيالية.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف سامسونج جلاكسي S 24 منافس الايفون في السعودية

سامسونج جلاكسي S 24 يعد أحدث هاتف ذكي في سلسلة S من شركة سامسونج، ويتميز بتصميم أنيق ومواصفات فائقة الجودة مع حجم ملائم لليد، يأتي الهاتف بشاشة Super AMOLED مقاس 6.2 بوصة تدعم دقة Full HD+ مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مما يضمن تجربة مشاهدة سلسة وممتعة مع ألوان حية و سطوع عالي، يتوفر معالج Exynos 2400 ثماني النواة بتقنية 4 نانومتر، الذي يوفر أداءً قويًا وفعالية في استهلاك الطاقة.
مواصفات هاتف
سامسونج جلاكسي S 24
إليكم مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي S 24 وهو كالتالي:
|المواصفات
|التفاصيل
|دعم NFC
|مدعوم
|دعم شريحتين اتصال
|Nano SIM
|دعم شبكات الجيل
|2G, 3G, 4G, 5G
|الأبعاد
|70.6×147.5×7.6 ملم
|الوزن
|168 جرام
|مقاومة للماء والغبار
|IP68, متر ونصف لمدة 30 دقيقة
|المواد المستخدمة
|زجاج محمي بـ Gorilla Glass Victus 2, إطار من الألمونيوم
|نوع الشاشة
|Dynamic LTPO AMOLED 2X, 6.2 إنش, FHD+ (1080×2340), 120Hz, HDR10+
|ذاكرة داخلية وعشوائية
|128/256/512 جيجابايت UFS 4.0, 8 جيجابايت رام
|امكانية زيادة التخزين
|لا
|كاميرا خلفية
|50MP (F/1.8) OIS + 10MP (F/2.4) 3X Zoom + 12MP (F/2.2) Wide, 8K/4K/FHD/HD فيديو
|ميزات الفيديو
|8K@24/30fps, 4K@30/60fps, FHD@30/60/240fps, HD@960fps
|ميزات الصوت
|ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء, سماعات ستيريو
سعر هاتف سامسونج جلاكسي S 24
نوضح لكم سعر هاتف سامسونج جلاكسي S 24 في الخارج وفي مصر والسعودية والامارات وهي:
- سعر الهاتف للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام: بسعر 800 دولار أمريكي.
- سعر الهاتف للنسخة 265 جيجا مع 8 جيجا رام: بسعر رسمي 45 الف جنية مصري.
- اما سعره في الإمارات للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام: بسعر 3200 درهم.
- سعر الهاتف للنسخة 258 جيجا مع 8 جيجا رام: بسعر 3500 ريال سعودي.
- سيتم توفير الهاتف في مصر في شهر فبراير.