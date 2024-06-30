بكاميرا خيالية.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف سامسونج جلاكسي S 24 منافس الايفون في السعودية

Ahmed.samir تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
بكاميرا خيالية.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف سامسونج جلاكسي S 24 منافس الايفون في السعودية
مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي S 24

سامسونج جلاكسي S 24 يعد أحدث هاتف ذكي في سلسلة S من شركة سامسونج، ويتميز بتصميم أنيق ومواصفات فائقة الجودة مع حجم ملائم لليد، يأتي الهاتف بشاشة Super AMOLED مقاس 6.2 بوصة تدعم دقة Full HD+ مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مما يضمن تجربة مشاهدة سلسة وممتعة مع ألوان حية و سطوع عالي، يتوفر معالج Exynos 2400 ثماني النواة بتقنية 4 نانومتر، الذي يوفر أداءً قويًا وفعالية في استهلاك الطاقة.

مواصفات هاتف

سامسونج جلاكسي S 24

إليكم مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي S 24 وهو كالتالي:

المواصفاتالتفاصيل
دعم NFCمدعوم
دعم شريحتين اتصالNano SIM
دعم شبكات الجيل2G, 3G, 4G, 5G
الأبعاد70.6×147.5×7.6 ملم
الوزن168 جرام
مقاومة للماء والغبارIP68, متر ونصف لمدة 30 دقيقة
المواد المستخدمةزجاج محمي بـ Gorilla Glass Victus 2, إطار من الألمونيوم
نوع الشاشةDynamic LTPO AMOLED 2X, 6.2 إنش, FHD+ (1080×2340), 120Hz, HDR10+
ذاكرة داخلية وعشوائية128/256/512 جيجابايت UFS 4.0, 8 جيجابايت رام
امكانية زيادة التخزينلا
كاميرا خلفية50MP (F/1.8) OIS + 10MP (F/2.4) 3X Zoom + 12MP (F/2.2) Wide, 8K/4K/FHD/HD فيديو
ميزات الفيديو8K@24/30fps, 4K@30/60fps, FHD@30/60/240fps, HD@960fps
ميزات الصوتميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء, سماعات ستيريو

سعر هاتف سامسونج جلاكسي S 24

نوضح لكم سعر هاتف سامسونج جلاكسي S 24 في الخارج وفي مصر والسعودية والامارات وهي:

  • سعر الهاتف للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام: بسعر 800 دولار  أمريكي.
  • سعر الهاتف للنسخة 265 جيجا مع 8 جيجا رام: بسعر رسمي 45 الف جنية مصري.
  • اما سعره في الإمارات للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام: بسعر 3200 درهم.
  • سعر الهاتف للنسخة 258 جيجا مع 8 جيجا رام: بسعر 3500 ريال سعودي.
  • سيتم توفير الهاتف في مصر في شهر فبراير.
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معلومات الكاتب
Ahmed.samir

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