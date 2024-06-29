الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات… إستخراج نتائج البيام 2024 جميع الولايات استعلم الان

إستخراج نتائج البيام 2024، زادت أعداد الطلاب الذين يبحثون عن موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مؤخرًا، حيث تم الإعلان يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024 عن نتائج امتحانات البيام في جميع الولايات الجزائرية فور انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة في جميع مراكز التصحيح، ينتظر جميع المرشحين بفارغ الصبر الإعلان عن النتائج بالأسماء والمعدلات والتي ستكون متاحة عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني بواسطة الرقم السري.

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية سابقًا أنه من المتوقع ظهور إستخراج نتائج التعليم المتوسط 2024 في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 29 يونيو، ويمكن الاطلاع على النتائج عبر الموقع المخصص للديوان الوطني، يتيح موقعنا البديل للمتابعين رابط الحصول على نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر، مما يسهل على الطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى المعلومات بسهولة ويسر.

إستخراج نتائج البيام 2024

أعلن موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يوم أمس عن ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط في جميع ولايات الجزائر بعد أن أكد وزير التعليم عبد الحكيم بلعابد أنه سيتم إتاحة النتائج خلال الساعات القادمة، وتزامناً مع استكمال عمليات رصد الدرجات وكشف النقاط للطلاب، سيتم إعلان النتائج للمترشحين المتمدرسين والأحرار عبر منصة فضاء الأولياء موقع الديوان الوطني للامتحانات.

تم نشر نتائج البيام 2024 شهادة التعليم المتوسط في تمام الساعة 16:00 بتوقيت الجزائر يوم أمس الخميس، حيث من المقرر الإعلان عن جميع المعدلات الخاصة بالطلاب مساء اليوم الجمعة في جميع أنحاء الولايات الجزائرية.

نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام 2024

يمكن الحصول على إستخراج نتائج البيام 2024 التعليم المتوسط عبر القيام بالخطوات التالية على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات توجه أولاً إلى الموقع الرسمي واتبع الإرشادات التالية:

قم بزيارة موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. ادخل اسم الطالب والرقم السري المخصص له. إختر الولاية التي يتبع لها الطالب. أضف الرقم السري الخاص بك. ثم قم بكتابة اسم المستخدم الخاص بك. ثم ادخال رقم المصادفة المعروض. قم بالإجابة على السؤال الموجود. ثم انقر على زر “استظهار نتائج البيام 2024”.

ستظهر لك النتائج بشكل كامل ويمكن طباعتها والاحتفاظ بها للمراجعة اللاحقة.