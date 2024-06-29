“خبر سار” تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 لتكون في هذا الموعد + مواعيد صرف رواتب أغسطس وسبتمبر

في ظل التساؤلات الكبيرة من جانب المواطنين الموظفين في شتى أنحاء الجمهورية عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، فأعلنت وزارة المالية والحكومة المصرية عن قرار جديد وهو تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، وكذلك أعلنت الخريطة الزمنية لصرف مرتبات شهر أغسطس وسبتمبر المقبلين، وجاء البحث الكثيف من المواطنين لأن الرواتب كانت قد تم صرفها مبكراً في شهر يونيو الجاري.

تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

صرح رئيس قطاعات الحسابات والمديريات المالية الأستاذ شريف خيري بقرار جديد عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 ليبدأ الصرف يوم 18 يوليو القادم، فيما سيتم صرف متأخرات الرواتب في أيام الثامن والعاشر والحادي عشر من الشهر نفسه، وإليكم تفاصيل صرف رواتب شهر أغسطس وسبتمبر القادمين، كالآتي:-

يبدأ صرف رواتب شهر أغسطس ابتداءً من يوم 22، وبالنسبة للمتأخرات فسيتم صرفها في ثلاث أيام وهي يوم 8، 11، 12 أغسطس.

وبالنسبة لصرف رواتب شهر سبتمبر؛ فسيبدأ الصرف من يوم 22 سبتمبر وسيتم صرف المتأخرات يوم 8، 11، 12 أغسطس.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2024

بعدما ذكرنا لك كل تفاصيل تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 نقدم لك الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الأخيرة التي أقرها الرئيس السيسي في شهر مارس الماضي، والتي تكون على النحو الآتي:-