“خبر سار” تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 لتكون في هذا الموعد + مواعيد صرف رواتب أغسطس وسبتمبر

في ظل التساؤلات الكبيرة من جانب المواطنين الموظفين في شتى أنحاء الجمهورية عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، فأعلنت وزارة المالية والحكومة المصرية عن قرار جديد وهو تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، وكذلك أعلنت الخريطة الزمنية لصرف مرتبات شهر أغسطس وسبتمبر المقبلين، وجاء البحث الكثيف من المواطنين لأن الرواتب كانت قد تم صرفها مبكراً في شهر يونيو الجاري.
تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024
صرح رئيس قطاعات الحسابات والمديريات المالية الأستاذ شريف خيري بقرار جديد عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 ليبدأ الصرف يوم 18 يوليو القادم، فيما سيتم صرف متأخرات الرواتب في أيام الثامن والعاشر والحادي عشر من الشهر نفسه، وإليكم تفاصيل صرف رواتب شهر أغسطس وسبتمبر القادمين، كالآتي:-
- يبدأ صرف رواتب شهر أغسطس ابتداءً من يوم 22، وبالنسبة للمتأخرات فسيتم صرفها في ثلاث أيام وهي يوم 8، 11، 12 أغسطس.
- وبالنسبة لصرف رواتب شهر سبتمبر؛ فسيبدأ الصرف من يوم 22 سبتمبر وسيتم صرف المتأخرات يوم 8، 11، 12 أغسطس.
زيادة الحد الأدنى للأجور 2024
بعدما ذكرنا لك كل تفاصيل تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 نقدم لك الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الأخيرة التي أقرها الرئيس السيسي في شهر مارس الماضي، والتي تكون على النحو الآتي:-
- الحد الأدنى لمرتبات الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.
- الحد الأدنى لمرتبات الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.
- الحد الأدنى لمرتبات الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.
- الحد الأدنى لمرتبات الدرجة الثانية: 8000 جنيه.
- أما بالنسبة للدرجة الأولى وما يعادلها فالحد الأدنى: 8200 جنيه.
- الحد الأدنى لدرجة المدير العام وما يعادلها: 9200 جنيه.
- الحد الأدنى للدرجة العالية وما يعادلها: 10200 جنيه.
- أما بالنسبة للدرجة الوظيفية الممتازة وما يعادلها فالحد الأدنى هو: 12200 جنيه.