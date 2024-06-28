بخطوات بسيطة عدلها الحين.. كيفية تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر 1445

الأحوال المدنية أوضحت كيفية تعديل المؤهل الدراسي للمواطنين والمقيمين في المملكة السعودية بشكل إلكتروني عبر موقع منصة أبشر الإلكترونية بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلى مقرات الأحوال المدنية بهدف توفير الجهد والوقت لدى المواطنين والاستفادة من التقنيات الحديثة وذلك في ظل رؤية المملكة السعودية لعام 2030م.

كيفية تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر

وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع هيئة الأحوال المدنية أتاحت خدمة تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر الإلكترونية وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على موقع منصة أبشر الإلكترونية.

بعد ذلك اضغط على أبشر أفراد.

اضغط على تسجيل الدخول باستخدام كلمة السر وإسم المستخدم.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم اضغط على مركز الرسائل والطلبات.

حدد طلب جديد.

اضغط على السجل المدني.

ثم انقر على تواصل.

اختر خدمة تعديل المؤهل الدراسي.

بعد ذلك يتم كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل رقم بطاقة الهوية الوطنية والاسم.

قم بكتابة المؤهل الدراسي الجديد.

بعد ذلك يتم إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة.

اضغط على كلمة حفظ.

الأوراق المطلوبة لتعديل المؤهل الدراسي

هناك بعض المستندات والأوراق المطلوبة من أجل تعديل المؤهل الدراسي وهي تتمثل فيما يلى:

يتم تقديم شهادة المؤهل الدراسي السابق.

كذلك يتم تقديم معادلة المؤهل الدراسي الصادرة من خارج السعودية ويجب أن تكون موثقة من قبل وزارة التعليم.

تقديم شهادة المؤهل الجديد.

شروط تعديل المؤهل من أبشر

من أجل تعديل شهادة المؤهل الدراسي لابد من توافر مجموعة من الشروط والتي جاءت كما يلي: