يولاد يولاد لولو بتتخانق.. تردد قناة وناسة لولو الجديد على القمر الصناعي نايل وعرب سات.. نزلها واتفرج بجودة HD

قناة وناسه هي إحدى القنوات التلفزيونية الموجهة للأطفال في الوطن العربي، وتعتبر من القنوات المفضلة للعديد من الأسر والأطفال نظرا لبرامجها المتنوعة والمسلية تأسست قناة وناسه بهدف تقديم محتوى ترفيهي تعليمي يناسب الأطفال في مختلف الفئات العمرية، من الصغار إلى المراهقين.

قناة وناسه للاطفال

يتميز برنامج قناة وناسه بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والمسلية التي تساعد في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز معرفتهم في مجموعة واسعة من المواضيع مثل العلوم، اللغات، الثقافة، الرياضة، والفنون، وتعتمد القناة على استخدام أساليب تعليمية مبتكرة مثل الرسوم المتحركة التعليمية والألعاب التفاعلية لجذب اهتمام الأطفال وتعلمهم بشكل ممتع وفعال، بالإضافة إلى البرامج التعليمية، تقدم قناة وناسه مجموعة واسعة من البرامج الضحكة والمسابقات والمسلسلات الكرتونية التي تعزز من تجربة المشاهدة وترفيه الأطفال في آن واحد، كما تحرص القناة على تقديم برامج ترفيهية تحفز الأطفال على التفكير الإبداعي وتنمية مهاراتهم الاجتماعية.

تردد قناة وناسه على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسه على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

الجودة: HD.

أفضل اغاني قناة وناسه