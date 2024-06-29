epedu.gov.iq هسه.. نتائج الثالث متوسط الدور الاول العراق 2024 بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية العراقية

نتائج الثالث متوسط الدور الاول العراق 2024، بعد انتهاء فترة المراجعة تعلن الوزارة عن النتائج النهائية ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال التوجه إلى المدارس توفر الوزارة خدمة إلكترونية تسهل عملية الاستعلام عن النتائج، حيث يمكن للطالب إدخال بياناته الأساسية مثل الاسم ورقم الجلوس للحصول على النتيجة بسرعة وسهولة.

يعتبر هذا النظام خطوة هامة نحو تحسين العملية التعليمية في العراق إذ يعزز من ثقة الطلاب وأولياء الأمور في النظام التعليمي، بالإضافة إلى ذلك فإن الوزارة تعمل باستمرار على تحسين وتطوير آليات تقييم الامتحانات لضمان حصول كل طالب على حقه في التقييم العادل.

نتائج الثالث متوسط الدور الاول العراق 2024

وفقا للأخبار الصادرة عن كريم السيد، المتحدث باسم وزارة التربية في العراق سيتم إعلان نتائج الثالث متوسط الدور الاول العراق 2024 بشكل مركزي من خلال وزارة التربية وليس بشكل منفصل لكل محافظة وأوضح السيد أن أعمال تصحيح امتحانات الصف الثالث المتوسط للدور الاول، ستستأنف بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وقد حصل المعلمون والمعلمات على إجازة لمدة أسبوع بمناسبة عيد الأضحى.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التربية لضمان توحيد معايير التصحيح والتقييم في جميع أنحاء العراق، مما يعزز من الشفافية والدقة في نتائج الامتحانات يعد الإعلان المركزي للنتائج خطوة هامة نحو تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، حيث يضمن هذا النظام أن يتم تقييم جميع الأوراق بنفس المعايير والمقاييس بغض النظر عن المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الاول

أتاحت وزارة التربية في العراق إمكانية معرفة نتائج الثالث متوسط الدور الاول العراق 2024 عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج بصيغة PDF باستخدام الاسم والرقم الامتحاني، تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الوزارة لتسهيل الوصول إلى النتائج وتوفير تجربة سلسة للمستفيدين.

توفر الوزارة هذه الخدمة الإلكترونية لتقليل الجهد والوقت الذي يبذله الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على النتائج، مما يعكس حرصها على تقديم خدمات تعليمية متكاملة تتماشى مع التطورات التكنولوجية، يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم بسهولة من خلال الدخول إلى الموقع وإدخال المعلومات المطلوبة وهو ما يسهم في توفير بيئة تعليمية شفافة وموثوقة.