بقت بكام النهاردة؟! أسعار استمارة البطاقة الشخصية الرقم القومي من السجل المدني السريعة والعادية والفورية+ غرامات التأخير والإتلاف

أسعار استمارة البطاقة الشخصية التي تم الإعلان عنها بواسطة الأحوال المدنية في جمهورية مصر العربية عام 2024، حيث أن الأسعار قد تم تغييرها مع بداية العام الجديد بالإضافة إلى توفر خدمة استخراج البطاقة الفورية والتي يحصل عليها الشخص في نفس الوقت المقدم عليها ويجب على كل مواطن مصري استخراج البطاقة عند الوصول إلى عمر الـ 15 عامًا وقامت وزارة الداخلية بتحسين خدماتها عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة عبر توفر خدمة استخراج البطاقة الشخصية إلكترونيًا من أجل توفير الوقت والجهد على المواطنين.

أسعار استمارة البطاقة الشخصية

قامت وزارة الداخلية المصرية بتحديد سعر استمارة البطاقة الشخصية، والتي تكون مقسمة إلى عدة أنواع وسعرها يكون كما يلي:

البطاقة الفورية والتي يتم استخراجها في نفس الوقت خلال خمس دقائق وسعرها يكون 800 جنيهًا مصريًا.

البطاقة VIP إكسبريس التي يتم الحصول عليها خلال 30 دقيقة ويكون سعرها 515 جنيهًا مصريًا.

أما البطاقة الخاصة يحصل عليها المواطن خلال 24 ساعة وسعرها حوالي 175 جنيهًا مصريًا.

كما يوجد البطاقة العاجلة التي تكلفتها تكون 125 جنيهًا مصريًا وقد يستغرق استخراجها ثلاثة أيام.

يوجد البطاقة العادية التي تكلفتها 50 جنيهًا ومن أجل استخراجها يحتاج المواطن إلى الانتظار 15 يومًا.

خطوات استخراج البطاقة الشخصية

حددت وزارة الداخلية الخطوات التي يجب اتباعها عند الرغبة في استخراج البطاقة الشخصية، وتكون خطوات استخراجها كما يلي:

التوجه إلى السجل المدني.

تحديد نوع الاستمارة التي يرغب الشخص في شرائها.

دفع رسوم الاستمارة.

البدء في ملء بيانات الاستمارة.

إرفاق الوثائق التالية: صورة البطاقة القديمة. صورة المؤهل. إيصال مرافق مثل (الكهرباء/ المياه/ الغاز).

يجب إحضار الأصل حتى يطلع الموظف على هذه الأوراق.

بعد التصوير يستلم الشخص إيصال يحدد فيه موعد استلام البطاقة.

الغرامات في حالة عدم استخراج البطاقة الشخصية

فرضت وزارة الداخلية غرامات على عدم استخراج البطاقة الشخصية في موعدها المحدد، أو التأخر عن تجديدها وتكون هذه الغرامات كالتالي: