هتقدر تبعت رسائل من غير إنترنت.. تحميل جي بي واتس على الهاتف.. أحدث الإضافات على الإطلاق

يرغب العديد من الأفراد في التعرف على الخطوات التي يجب السير عليها لتحميل جي بي واتس على الجوال الخاص بهم، لأنه يعد من أبرز التطبيقات التي تحافظ على خصوصية المستخدم ويوجد بها العديد من المميزات مقارنة بالواتساب العادي، وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

تحميل جي بي واتس

يبحث الكثير عن الخطوات التي يجب السير عليها لكي يتم تحميل جي بي واتس، وهي:

يذهب الشخص إلى الصفحة الخاصة بتحميل التطبيقات وهي المتاجر بلاي.

ثم بعد ذلك يدرج اسم التطبيق في شريط البحث.

النقر على أيقونة تحميل ثم الانتظار حتى تتم عملية التنزيل.

مميزات جي بي واتساب

هناك الكثير من المميزات التي يتميز بها تطبيق جي بي واتس، وهي:

إخفاء رؤية الحالة حيث يمكنك تحديد الأشخاص الذين يمكنهم رؤية حالتك ومن لا يمكنهم رؤيتها ويكون الموضوع في سرية تامة، ويمكنك أيضا رؤية الحالات للمستخدمين دون أن يكونوا بعلم بذلك وتظهر لديهم انك رأيت حالتهم.

كما أنك تستطيع إخفاء التسجيل أو الكتابة أو إخفاء مشاهدة الرسالة.

خدمة إتاحة الانترنت فهو يعمل هذا التطبيق على تقليل استهلاك الانترنت.

تغير خطوط اللون حيث يمكنك تغير لون خطوط النص عند إرسالك رسالة نصية إلى أصدقائك.

إخفاء أخر ظهور لك وهي من أفضل المميزات التي تعمل على المحافظة على خصوصيتك.

عيوب جي بي واتس

تطبيق الواتس سلاح ذو حدين حيث أنه كما يتميز بالعديد من المميزات يوجد بها أيضا عدد من العيوب، وهي: