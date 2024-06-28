تعرف على أقوى هاتف من هونر 2024 سعر و مواصفات موبايل HONOR Magic 6

في عالم الهواتف الذكية تعد شركة هونر واحدة من الشركات الرائدة التي تسعى باستمرار لتقديم أحدث التقنيات وأفضل المواصفات لمستخدميها في عام 2024 أطلقت هونر هاتفها الجديد HONOR Magic 6 الذي يأتي بمجموعة من الميزات المتقدمة التي تضعه في مقدمة الهواتف الذكية المتاحة في السوق حيث يتميز HONOR Magic 6 بشاشة OLED كبيرة باختصار يعتبر HONOR Magic 6 خياراً ممتازا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذكي متكامل يجمع بين الأداء القوي والميزات المتقدمة والتى سوف اوضحها لكم بشكل تفصيلي من خلال السطور القادمة.
مواصفات هاتف HONOR Magic 6 2024
- شاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز ودقة عالية الوضوح.
- معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 بتقنية 4 نانومتر.
- ذاكرة الهاتف خيارات بين 12 و16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية (RAM) و256/512 جيجابايت من سعة التخزين الداخلي.
- الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسة بدقة 50 ميجابكسل للعدسة الرئيسية وعدسات إضافية لدعم التصوير الواسع والماكرو.
- الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم تصوير الفيديو بدقة 4K.
- بطارية بسعة 5450 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 66 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي.
- النظام Android 14 مع واجهة MagicOS 8
- الهاتف يقوم بدعم لشبكات Wi-Fi 6/7، Bluetooth 5.3، NFC، USB Type-C ودعم تحديد المواقع GPS متعدد الأنظمة.
سعر هاتف HONOR Magic 6 2024
- يتراوح سعر الهاتف فى الهند حوالي 49,990 روبية هندية أي ما يعادل تقريباً 600 دولار أمريكى.
- يتراوح سعر الهاتف فى الولايات المتحدة يتراوح السعر حوالي 999 دولار أمريكي.
- يتراوح سعر الهاتف فى الإمارات العربية المتحدة حوالي 3690 درهم إماراتي.