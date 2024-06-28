تعرف على أقوى هاتف من هونر 2024 سعر و مواصفات موبايل HONOR Magic 6

في عالم الهواتف الذكية تعد شركة هونر واحدة من الشركات الرائدة التي تسعى باستمرار لتقديم أحدث التقنيات وأفضل المواصفات لمستخدميها في عام 2024 أطلقت هونر هاتفها الجديد HONOR Magic 6 الذي يأتي بمجموعة من الميزات المتقدمة التي تضعه في مقدمة الهواتف الذكية المتاحة في السوق حيث يتميز HONOR Magic 6 بشاشة OLED كبيرة باختصار يعتبر HONOR Magic 6 خياراً ممتازا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذكي متكامل يجمع بين الأداء القوي والميزات المتقدمة والتى سوف اوضحها لكم بشكل تفصيلي من خلال السطور القادمة.

مواصفات هاتف HONOR Magic 6 2024

شاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز ودقة عالية الوضوح.

معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 بتقنية 4 نانومتر.

ذاكرة الهاتف خيارات بين 12 و16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية (RAM) و256/512 جيجابايت من سعة التخزين الداخلي.

الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسة بدقة 50 ميجابكسل للعدسة الرئيسية وعدسات إضافية لدعم التصوير الواسع والماكرو.

الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم تصوير الفيديو بدقة 4K.

بطارية بسعة 5450 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 66 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي.

النظام Android 14 مع واجهة MagicOS 8

الهاتف يقوم بدعم لشبكات Wi-Fi 6/7، Bluetooth 5.3، NFC، USB Type-C ودعم تحديد المواقع GPS متعدد الأنظمة.

سعر هاتف HONOR Magic 6 2024