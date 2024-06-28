نتائجنا تحميل pdf.. نتائج اعتراضات السادس الابتدائي دور اول 2024 عموم المحافظات عبر بالرقم الأمتحاني

أعلنت وزارة التربية في العراق عن نتائج اعتراضات السادس الابتدائي دور اول 2024، حيث بدأ الطلاب والطالبات في تقديم التظلمات على نتائج الدور الأول فور ظهورها، وصرحت الوزارة أن نتائج الاعتراضات ستظهر بعد قبول الطلب بفترة قدرها عشرة أيام وخلال هذه الفترة، يتم مراجعة الطلبات والإعلان عن النتائج النهائية، تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الوزارة لضمان شفافية ودقة النتائج المقدمة للطلاب.

يشعر العديد من الطلاب وأولياء الأمور بأهمية هذه العملية فهي تمنحهم فرصة أخرى للحصول على تقييم عادل في هذا السياق، أوضحت الوزارة الخطوات التي يجب اتباعها لتقديم طلبات الاعتراض تبدأ العملية بتقديم الطالب لطلب رسمي للاعتراض في مدرسته، حيث يتم تجميع جميع الطلبات من المدارس وإرسالها إلى لجان مختصة لمراجعتها.

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي دور اول 2024

أثار الطلاب العديد من التساؤلات حول كيفية استخراج نتائج اعتراضات السادس الابتدائي دور اول 2024، من موقع نتائجنا بصيغة PDF لذا نوفر لحضراتكم كيفية الاستعلام ، حيث يمكن الحصول على النتائج بسهولة بصيغة ملف PDF، أكدت وزارة التربية العراقية أن النتائج ستكون متاحة للطلاب بعد عيد الأضحى 2024 وذلك بعد الانتهاء من عمليات تصحيح الامتحانات، تابعوا معنا وسوف نوضح لكم الخطوات الواجب اتباعها:.

أولاً، يجب الذهاب إلى موقع “نتائجنا”.

ثانياً، قم باختيار نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024.

ثالثاً، حدد نتائج الدور الأول.

رابعاً، قم بتحديد المحافظة التي يتبع لها الطالب.

خامساً، اضغط على خيار “تنزيل”.

بهذه الطريقة، سيتم تحميل النتائج بصيغة PDF.

أخيراً، افتح الملف واستعلم عن نتيجة الطالب بالاسم والرقم الامتحاني.

موعد اعلان الاعتراضات الصف السادس الابتدائي

أعلنت وزارة التربية العراقية أنها ستعلن عن نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي فور الانتهاء من المراجعة والتدقيق والتصحيح، تعد نتائج الاعتراضات ذات أهمية كبيرة لكثير من الطلاب، حيث يتوقف عليها تحديد ما إذا كان الطالب يتقدم للدور الثاني أم لا لذلك يتم التعامل مع طلبات الاعتراض على نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الاول بدقة عالية لضمان حصول الطالب على حقه كاملاً.

وزارة التربية تلتزم بإجراء مراجعة دقيقة لكل طلب اعتراض لضمان الشفافية والعدالة في تقييم نتائج الطلاب، تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تلبية تطلعات الطلاب وأولياء الأمور الذين قد يشعرون بعدم الرضا عن نتائج أبنائهم، تهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة في النظام التعليمي وضمان حصول كل طالب على تقييم عادل يعكس مستواه الحقيقي.