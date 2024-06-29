هينزل ولا هيعلى|…سعر الدولار بقى كام النهرادة بعد انخفاض الأمس؟+ موعد الزيادة المرتقبة

سعر الدولار بقى كام، منذ حدوث التعويم الأخير للجنيه المصري ومعدلات البحث تتزايد بكثرة من قبل العديد من الأشخاص في مختلف الدول بالتحديد في مصر، وجاء سعر الدولار اليوم في نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 27 من شهر يونيو تراجع وصل إلى 0.31 قرش، علما بأن جاء أخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي قد جاء ليسجل 48.62 مقابل الجنيه مصري، تابع معي السطور القادمة من المقال لمعرفة سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصري اليوم

سعر الدولار بقى كام

كما ذكرت أن سعر الدولار يتصدر محركات البحث في صباح كل يوم، وقد جاء سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء كالآتي:

جاء سعر واحد دولار أميركي بما يعادل 48.62 جنيه مصري.

جاء سعر 5 دولار بما يعادل 243.1 جنيه مصري.

جاء سعر 10 دولار بما يعادل 486.2 جنيه مصري.

جاء سعر 25 دولار بما يعادل 1,215.5 جنيه مصري .

جاء سعر 50 دولار بما يعادل 2,431 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلى المصرى

يعد البنك الأهلي إحدى أهم البنوك الحكومية في مصر لذلك فإن إدارة البنك تقوم بتحديث سعر الدولار يومياً من أجل خدمة عملائه، حيث جاء سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي جاء اليوم في نهاية تعاملات الخميس بما يعادل 48.08 جنيه مصري.

بينما جاء سعر 5 دولار اليوم مقابل الجنيه المصري 240.4 جنيه مصري.

جاء سعر 25 دولار أمريكى مقابل الجنيه المصري 1,202 جنيه مصري.

اسعار اليورو اليوم في السوق السوداء