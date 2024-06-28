اكتشف المدينة المائية الجديدة .. تحديث ببجي 2024 الإصدار الجديد 3.2 pubg mobile لجميع الهواتف

تعد لعبة ببجي أشهر لعبة عالمية لعام 2024، حيث أن هذه اللعبة قد قام بتحميلها ولعبها مليارات الأشخاص حول العالم من مختلف الجنسيات، وبسبب أن هذه اللعبة تمتلك تأثير كبير على اللاعبين بها والمراهقين بشكل خاص، قد منع العديد من الدول هذه اللعبة، مثل: دولة الهند والأردن والعراق، ولكن بالطبع على الرغم من منع الدول اللعبة، إلا أن مازال المليارات يلعبون هذه اللعبة حتى الآن.

لعبة ببجي 2024

لعبة ببجي أو لعبة player unknown’s battle grounds، هي لعبة قد تم إصدارها يوم 23 مارس لعام 2017، وقد ظهرت لأول مرة كلعبة فيديو على الأجهزة المخصصة لألعاب الفيديو، ولكن في أوائل عام 2018 قد تم إصدار نسخة جديدة من اللعبة من تطوير شركة تينسنت بالتعاون مع شركة بلوهول، وكانت هذه النسخة من أجل الهواتف سواء كانت بنظام تشغيل أندرويد أو IOS، وهذه اللعبة هي لعبة جماعية يمكنك لعبها مع أشخاص من مختلف أنحاء العالم، ويجب حتى تتخطى المستوى الحالي، أن تعيش حتى نهاية الجولة.

تحديث ببجي 2024 الإصدار الجديد 3.2

بعد أن تم الإعلان عن وجود تحديث جديد للعبة ببجي لعام 2024، قد بحث كافة لاعبين اللعبة عن كيفية تنزيل التحديث، ويمكنك تنزيله عن طريق:

قم أولًا بفتح برنامج جوجل بلاي، أو برنامج التطبيقات الموجود على هاتفك.

قم بكتابة في خانة البحث اسم اللعبة وهو PUBG mobile، ثم قم بالضغط على أيقونة البحث.

وبعد أن تظهر أمامك أيقونة اللعبة المثبتة سابقًا، قم بالضغط على أيقونة تحديث.

وحين يتم تحديث اللعبة، قم بالدخول على اللعبة وأدخل بياناتك الشخصية حتى تفتح اللعبة.

مميزات تحديث ببجي 2024 الإصدار الجديد 3.2

قد كان هناك بعض العيوب الموجودة في لعبة ببجي الإصدار القديم، ولذلك قد قام المسؤولين عن اللعبة بتحديث جديد، وحين تحدث اللعبة سوف يتم تحسين كافة المشكلات التي كانت موجودة في اللعبة سابقًا، كما سيتم تسهيل مستويات اللعبة، وعند التحديث الجديد سوف تجد أسلحة ومعدات جديدة رائعة ومثيرة للغاية، وسوف تكون الشخصيات والمباني والرسومات داخل اللعبة واقعية مما كانت عليه.