اعرف التنسيق في جميع المحافظات .. موعد التقديم في المدارس الثانوية 2024-2025

بعد أن تم الانتهاء من الإعلان عن نتائج الصف الثالث الإعدادي لعام 2024 منذ عدة أيام، حيث أن وزارة التربية والتعليم قامت بالإعلان عن كافة النتائج قبل عيد الأضحى المبارك لعام 2024، كما أعلنت أيضًا عن تنسيق المدارس المختلفة الخاصة بالثانوية، سواء كانت مدارس الثانوية العامة، أو مدارس الثانوية الفنية، أو المدارس البديلة للثانوية العامة بكافة أنواعها، وقد حددت أيضًا الأوراق التي يجب أن تقدمها حين تقدم في المدارس لعام 2024.

موعد التقديم في المدارس الثانوية 2024-2025

بعد أن تم الإعلان بالفعل عن تنسيق مدارس الثانوية العامة لعام 2024 قد بدأ كافة أولياء الأمور البحث عن موعد التقديم في مدارس الثانوي لعام 2024-2025، وردًا على أسئلة أولياء الأمور قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بتوضيح أن موعد التقديم في المدارس للمرحلة الأولى، سوف يبدأ في شهر يوليو ويستمر لمدة 30 يوم، وبعدها سيتم الإعلان عن موعد المرحلة الثانية للتقديم.

تنسيق الثانوية العامة 2024-2025

لم يظهر تنسيق الثانوية العامة لعام 2024 حتى الآن في كافة محافظات مصر، ولكنه ظهر في عدد كبير منها، حيث أن التنسيق يكون كالتالي:

محافظة المنيا 224 درجة.

محافظة القليوبية 230 درجة.

محافظة الغربية 233 درجة.

محافظة المنوفية 242 درجة.

محافظة الإسماعيلية 240 درجة.

محافظة الإسكندرية 220 درجة.

محافظة دمياط 233 درجة.

محافظة السويس 230 درجة.

محافظة بورسعيد 249 درجة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس الثانوية 2024-2025

هناك أوراق أساسية يجب عليك مراعاة تقديمها حين تقدم في مدارس الثانوية لعام 2024، حيث أن من شروط القبول في المدارس المختلفة، تقديم كافة الأوراق المطلوبة وهي: