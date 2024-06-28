فرح أطفالك ونزلها.. تردد قناة تنه ورنه الجديدة 2024 على النايل سات وعرب سات

تعتبر قناة تنة ورنة واحدة من القنوات الفضائية المميزة التي تقدم محتوى ترفيهي ممتع وتعليمي موجه للأطفال في العالم العربي وتتوفر قناة تنة ورنة على عدة أقمار صناعية رئيسية، من بينها النايل سات وعرب سات، مما يسهل على المشاهدين الوصول إليها في مختلف مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ترددات قناة تنة ورنة على النايل سات وعرب سات

تعد قناة تنه ورنه من القنوات الفضائية الرائدة التي تخصصت في عرض محتوى ترفيهي مميز موجه للأطفال وتقدم القناة باقة متنوعة من الأفلام الكرتونية التي حققت شهرة كبيرة ونسب مشاهدة عالية، مما جعل الاهتمام بالقناة يتزايد بشكل كبير.

نايل سات

التردد: 11853.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

عرب سات

التردد: 11595.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

الجودة: HD. الاستقطاب: عمودي.

خطوات استقبال قناة تنة ورنة 2024 الجديدة

من أهم خطوات استقبال قناة تنة ورنة 2024 الجديدة على جهاز الاستقبال الخاص بك منها ما يلي:

اضغط على زر القائمة في جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز الاستقبال.

انتقل إلى قائمة التثبيت أو الإعدادات.

اختر إضافة قناة جديدة أو البحث اليدوي عن القنوات.

أدخل البيانات المطلوبة

اضغط على زر البحث أو الحفظ.

انتظر حتى يتم العثور على القناة وإضافتها إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

ترددات قناة بطوط الجديدة 2024

لمعرفة ترددات قناة بطوط الجديدة 2024 على النايل سات والعرب سات تابع ما يلي:

نايل سات

التردد: 12562.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

الاستقطاب: أفقي (H).

عرب سات