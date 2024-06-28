عايز تلفون يعيش سنين؟!.. هاتف سامسونج جالاكسي A55 الجديد.. مواصفات ومميزات مش هتشوفها في جهاز تاني

الهاتف Samsung Galaxy A55 هو واحد من الهواتف الذكية التي تم إصدارها من قبل شركة Samsung، يتميز بعدة مواصفات تقنية تجعله جذابا للعديد من المستخدمين، لذلك في مقال اليوم وعبر موقع البديل سوف نذكر لكم مواصفات الهاتف وما هي ابرز مميزات شركة سامسونج.

ابرز مميزات الهاتف

التصميم والبنية: يتميز Samsung Galaxy A55 بتصميم أنيق ومتين، مع إطار من الألمنيوم وزجاج Gorilla Glass للحماية.

الشاشة: يأتي الهاتف بشاشة Super AMOLED كبيرة الحجم، تدعم دقة عالية وتقنية Always-on Display.

الأداء والأنظمة: يعمل بمعالج قوي يضمن سلاسة الأداء في التطبيقات والألعاب، مع دعم لأحدث إصدارات نظام التشغيل Android.

الكاميرا: تأتي Samsung Galaxy A55 بنظام كاميرا متقدم يشمل عدة عدسات لتوفير تجربة تصوير متنوعة وجودة عالية.

البطارية: يتميز الهاتف ببطارية كبيرة السعة تدعم الشحن السريع، مما يضمن استخدام طويل الأمد دون الحاجة للشحن المتكرر.

المميزات الإضافية: يشمل Samsung Galaxy A55 ميزات مثل الاتصال بشبكات الجيل الخامس (5G)، ومستشعرات البصمة، ودعم للتوسع عبر بطاقات microSD.

السعر والتوفر: يتوفر الهاتف بأسعار متوسطة تجعله خيار جيد للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف متوازن بين الأداء والسعر.

مميزات شركة سامسونج

إليك بعض من مميزات شركة سامسونج: