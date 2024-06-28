نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 👇 https nec gov ly finalresults.. استخرج درجاتـــــــك في الحال

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا من اكثر الأمور التي شغلت تفكير الشعب الليبي مؤخرا، حيث يرغب الطلاب والطالبات المقيدين في هذا الصف من معرفة نتائجهم والاطمئنان على العلامات التي سيحصلون عليها، وقد أكدت وزارة التربية الليبية أنه سيتم الإعلان عن النتائج عبر موقع الوزارة الالكتروني ليتمكن جميع الطلاب من معرفة نتائجهم، وسنوافيكم بكافة التفاصيل الخاصة بطريقة الحصول على النتيجة خلال هذا المقال.

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا ينتظر الاعلان عنهم كم كبير من الطلاب، وذلك بعد أن تم الانتهاء من الاختبارات المقررة لهذه المرحلة، ومن ثم تم البدء مباشرة في أعمال التصحيح والمراجعة، ويجب علينا التنويه بأن الوزارة قد أكدت على المسؤولين عن عمليات التصحيح بضرورة الحذر والدقة أثناء القيام بهذه العمليات، معلنة عما يلي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية عن استمرار عمليات التصحيح حتى هذه اللحظة.

كما أكدت على نزاهة وشفافية عمليات التصحيح.

وضحت الوزارة أن نسب النجاح لهذا العام مرتفعة مقارنة بالعام الماضي.

مؤكدة على اعلان نتائج الطلاب عبر موقع الوزارة الالكتروني عقب الانتهاء من عمليات التصحيح.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا

يعيش جميع الطلاب والطالبات داخل ليبيا حالة من التوتر والقلق بسبب انتظار الاعلان عن نتائجهم الخاصة بمرحلة الشهادة الاعدادية، والتي من المتوقع أن يتم الاعلان عنها خلال الأسبوع المقبل عبر موقع وزارة التربية والتعليم بليبيا، حيث قامت وزارة التربية بتقديم تقنية جديدة يمكن من خلالها الحصول على النتائج بدقة وسهولة ودن الذهاب الى مقر المدرسة، ويكون ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: