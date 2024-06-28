فرصة ذهبية لأطفال الجزائر! منحة الطفل 2024 مفتوحة للتقديم الآن!

تعتبر منحة الطفل الجزائرية من أهم المبادرات التي تمنحها الدولة للأسر المحتاجة والتي تعاني من الدخل المحدود وذلك للتخفيف عليهم من أعباء الحياة والارتقاء بمستوى المعيشة، تهدف الحكومة بذلك تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة دخل المستفيد وذلك لسد احتياجاتهم الأساسية للحصول على حياة كريمة، وعليه فإن الحكومة تعمل بناءً على توفير رعاية صحية وغذاء وتعليم الأطفال وذلك لتوفير بيئة مناسبة لتعليمهم والوصول لأعلى الدرجات العلمية.

شروط التسجيل فى منحة الطفل 2024 بالجزائر

ترغب بعض الأسر الجزائرية في التسجيل بهذه المنحة وذلك للحصول على راتب شهري يتم من خلاله توفير احتياجات من المستلزمات الضرورية، وعليه فإن هدف الدولة هو الحفاظ على مستوى معيشة مناسب لهؤلاء الأطفال ولكن مع مراعاة مجموعة من المعايير التي يتم بناءً على مدى توافرها في المتقدم القبول في المنحة، ومن هذا المنطلق فقد جاءت هذه الشروط على النحو التالي:

أولًا حتى يتم التسجيل في المنحة ينبغي أن يكون الطفل جزائري الجنسية.

أيضًا يشترط الإقامة التامة على أراضي الجزائر.

أن يتراوح عمر المتقدم للمنحة بين 6 حتى 18 عام.

كذلك ينبغي توفير جميع المستندات التي تؤكد على أعلية الطفل وأحقيته في الحصول على المنحة.

تقديم صورة من بطاقة التعريف الوطني لكلا الوالدين.

أيضًا ينبغي أن يكون الطفل مسجل بوزارة التضامن الجزائرية.

ألا يتجاوز دخل الأسرة الشهري الحد المانع للحصول على الدعم.

خطوات التسجيل فى منحة الطفل 2024 بالجزائر

يتم التسجيل في منحة الطفل بالجزائر بشكل إلكتروني وذلك من خلال بعض الخطوات التي اوضحتها التضامن الاجتماعي على حسابها الرسمي، مع مراعاة الضوابط والمعايير الموضوعة للمشاركة في البرنامج، وعليه فقد جاءت خطوات التسجيل على النحو التالي: