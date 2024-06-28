رابط الإستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024 “وزارة التربية والتعليم اليمنية ” moe-ye.net

قد تزايدت عمليات البحث بشكل كبير في الفترة الأخيرة حول نتائج الصف التاسع في اليمن لعام 2024، وذلك بعد أن انتهى الطلاب من أداء امتحاناتهم لهذا العام، وبسبب أن هذا الموضوع يشغل بال العديد من مواطنين دولة اليمن، قد قامت وزارة التربية والتعليم اليمنية بالإعلان عن كافة الإجابات لتساؤلات أولياء الأمور والطلاب، كما أعلنت عن الموعد المتوقع من أجل ظهور النتائج الخاصة بالصف التاسع لعام 2024.

موعد ظهور نتائج التاسع اليمن 2024

يعيش كافة أولياء أمور طلاب الصف التاسع في حالة من الترقب، حيث أنهم ينتظرون ظهور نتائج الصف التاسع في اليمن لعام 2024 بفارغ الصبر، ولذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن أن عن النتائج سوف تظهر قريبًا جدًا، حيث أنه من المتوقع أن تظهر في خلال الأسابيع القليلة القادمة، ولذلك يجب على أولياء الأمور الدخول على موقع الوزارة كل فترة حتى يستعلموا عن النتيجة، وقد قامت الوزارة بالإعلان عن أن نسبة النجاح للصف التاسع عالية.

كيفية الإستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024

حين ترغب في الإستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن لعام 2024 سيكون عليك اتباع بعض الخطوات، حتى تستعلم عن النتيجة، وهذه الخطوات هي:

سيكون عليك في البداية تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب وزارة التربية والتعليم اليمنية

قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ومن قائمة الخدمات الإلكترونية، قم باختيار أيقونة الإستعلام عن النتائج.

حدد المرحلة التعليمية التي تريد الإستعلام عنها.

وحدد السنة التعليمية الخاصة بالاستعلام.

قم بتحديد أيقونة الدور الأول.

وبعدها أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

وحين تضغط على أيقونة الإستعلام سوف تظهر أمامك النتيجة.

كيفية الإستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024 عن طريق الإدارة العامة للاختبارات

هناك طريقة أخرى تمكنك من الإستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن لعام 2024، وهي طريقة الإستعلام عن طريق الإدارة العامة للاختبارات، عن طريق: