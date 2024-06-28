“حصرياً حـ 1” مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس Kurulus Osman Season 6 والقنوات الناقلة

الجميع يسأل عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الذي حصل على شهرة واسعة ونسبة مشاهدات عالية منذ بدء عرض الموسم الأول وذلك بسبب أحداثه التاريخية المشوقة، ويدور المسلسل حول الصليبيين ومحاولتهم التي تبوء دائمًا بالفشل في الإضرار بالدولة العثمانية والذي يحاكي تفاصيل بناء الدولة العثمانية، وبالتالي فهو المسلسل المفضل من قبل الأشخاص الذين يعشقون مشاهدات المسلسلات التاريخية، وفي هذا المقال سنعرض لك أيضًا القنوات التي تنقل المسلسل باللغة العربية بتردداتها لتتمكن من الاستماع بالمسلسل.

مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

سيتم عرض الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس في شهر سبتمبر (9) القادم، وتم الإعلان عن الانتهاء من تصوير الجزء السادس من المسلسل وتم عرض إعلانات وصور زادت من تشوق الجمهور لرؤية أحداث المسلسل، وستتولى عرض المسلسل قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات، وكذلك قناة Atv التركية التي تنقل المسلسل ولكن باللغة التركية ويكون العرض الأول الخاص بالقناة.

تردد قناة الفجر الجزائرية مسلسل قيامة عثمان

يمكنك متابعة أحداث مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس على قناة الفجر الجزائرية على النايل سات من خلال تنزيل وضبط القناة على الرسيفر، وتتميز قناة الفجر بأنها تقدم المسلسلات التاريخية ومن ضمنها مسلسل قيامة عثمان وهذا هو سبب حصولها على نسبة مشاهدات عالية، هذا بالإضافة إلى أنها تعمل على مدار الساعة ويمكنك مشاهداتها بدون اشتراكات وبجودة صوت وصورة ممتازة، ويمكنك الآن تنزيل القناة على جهازك باستخدام بيانات تردد القناة كالتالي:-

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات 2024

يمكنك مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس باللغة العربية من خلال إدخال البيانات التالية على الرسيفر: