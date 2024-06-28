اشتغل في عمان وعيش بأمان! إليكم المهن المطلوبة ورواتبها 2024

يتساءل الكثير من الأشخاص عن المهن المطلوبة للعمل في سلطنة عمان 2024، حيث أن سياسة عقود العمل داخل سلطنة عمان لا تختلف عن غيرها من الدول التي تقع في الخليج العربي، وكي تتمكن من العمل في هذه الدولة يجب عليك استيفاء مجموعة من الشروط الهامة جدًا التي تضعها الدولة لاستقبال الأشخاص، كذلك فإننا سوف نسلط الضوء على الأعمال المطلوبة وأيضًا الرواتب المتوفرة في هذه الفترة بشكل مفصل خلال مقالنا.

المهن المطلوبة للعمل في سلطنة عمان 2024

يوجد الكثير من المهن المطلوبة للعمل في سلطنة عمان 2024 والتي سوف نتعرف عليها بشكل مفصل خلال النقاط القادمة:

أولًا مختلف مجالات الهندسة التي من أمثلتها الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية، الهندسة الحرارية، الهندسة الكهربية.

كذلك فإنه يتم توفير مجموعة من المهن الصحية المطلوبة داخل السلطنة والتي من أبرزها، الممرضات والممرضين وايضًا الأطباء بالإضافة إلى الأشخاص أخصائي العلاج الطبيعي.

وأيضًا فمن أهم فرص العمل المتوفرة داخل السلطنة في مجال التعليم، حيث يتم طلب المعلمات والمعلمين على مستوى الروضة وأيضًا مختلف المستويات التعليمية الأخرى.

علاوة على ذلك فإنه يتم توفير مجموعة من الوظائف الخاصة بالمبيعات والتسويق في مختلف المجالات، ومن أمثلة هذه الوظائف مدراء التسويق وأيضًا المندوبين التسويقيين.

بالإضافة إلى توفير مجموعة من الوظائف المتعلقة بقطاع البناء، التي من أمثلتها العاملين في مجال البلاط، والنقاشة، والمحارة، والنجار المسلح، والقرميد، والحداد مسلح وغيرهم.

الحد الأدنى للأجور داخل سلطنة عمان 2024

إن الحد الأدنى للأجر الشهري في سلطنة عمان هو 450 ريال عماني في الشهر، وذلك المبلغ قد تم وضعة رسميًا من قبل الدولة وبناء على ذلك لا ينبغي حصول العامل على راتب أقل مما هو مقرر، أما بالنسبة إلى الحد الأعلى للأجور للعاملين داخل السلطنة فإن الدولة وضعت الحد الأقصى بمبلغ 7900 ريال عماني في الشهر.

الرواتب في سلطنة عمان 2024

تختلف رواتب الموظفين داخل هذه السلطنة وفقًا للوظيفة، وسوف نعرض لكم رواتب مجموعة من الوظائف فيما يلي: