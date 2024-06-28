فرصة عمرك لازم تغتنمها.. أقوي عروض كارفور مصر لكافة المواطنين.. وفر اكتر من النص في كل العروض

تم إصدار مجلة صيفية خاصة بسلسلة كارفور مصر تحتوي على تخفيضات كبيرة على مجموعة واسعة من المنتجات، تسعى كارفور مصر بجدية لتقديم منتجاتها بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية، تشمل العروض المتوفرة في المجلة المنتجات الغذائية، الأدوات الكهربائية، وجميع احتياجات المنزل، يمكن الاستفادة من هذه العروض في جميع فروع كارفور مصر في كافة المحافظات، خلال الفترة من 26 يونيو إلى 7 يوليو 2024 أو حتى نفاذ الكمية.

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تمتع بفرصة الحصول على زجاجة زيت خليط ظاظا بسعة 700 مل بسعر مخفض من 42.95 جنيه إلى 32.45 جنيه فقط.

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الزعيم دقيق فاخر 1 كجم بسعر 15.95 جنيه فقط بدلا من 34 جنيه.

بابيا مناديل وجه ذات جودة عالية، 500 منديل 6 عبوات، بسعر مخفض 139.95 جنيه بدلا من 257.95 جنيه.

اكتشف نكهة الحاج عرفة بن فاتح المميزة، وسط وغامق، بسعر 64.95 جنيه بدلا من 81.95 جنيه.

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