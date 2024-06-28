“القط نافخ الفار” تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 استمتع بمشاهدة أجمل مسلسلات الكرتون!

يمكنك توفير محتوى مسلي ومضحك لأطفالك من خلال تنزيل تردد قناة توم وجيري إليهم على جهاز التلفزيون الخاص بك، حيث تعرض هذه القناة المميزة مجموعة من المغامرات الرائعة بين القط والفار والتي باتت جزء لا يتجزأ من طفولة الكثير من الأطفال في الماضي والحاضر، حيث أن هذا البرنامج يتميز بمحتواه الذي يعمل على جذب الأطفال للاستمتاع به، والجدير بالذكر أن القناة لا تقوم بعرض مسلسل توم وجيري فقط، ولكنها تعرض الكثير والكثير من أفلام الكرتون الرائعة والمحببة لدى العديد من الأطفال من حول العالم وأيضًا داخل الوطن العربي، لذلك فقد قمنا بتخصيص هذه المقالة لكم وسوف نوضح بها التردد الخاص بهذه القناة بشكل مفصل.

تردد قناة توم وجيري

إذا كنت ترغب في تنزيل تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات أو القمر الصناعي عرب سات، فإنك حتمًا سوف تكون على موعد مع المتعة التي لن تجدها في أي قناة أخرى من قنوات الأطفال، والجدير بالذكر أننا سوف نوضح لكم التردد الخاص بهذه القناة على كلًا من القمرين بشكل منفصل في الفقرات القادمة:

تردد قناة توم وجيري على قمر النايل سات

أولًا سوف نضع بين أيديكم تردد قناة توم وجيري حتى تتمكنوا من تثبيتها على القمر الصناعي نايل سات وتتمثل معلومات القناة فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات 2024

أما بالنسبة إلى معلومات هذه القناة الخاص بالقمر الصناعى عرب سات، فإننا سوف نعرضها تاليًا:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11315.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: SD.

خطوات تنزيل وضبط قناة توم وجيري على جميع الأقمار الصناعية

يمكن لجميع العملاء القيام بتنزيل هذه القناة بكل سهولة من خلال بعض الخطوات البسيطة جدًا، التي سوف نعرضها لكم فيما يلي: