مش هتصدق؟ أرخص عربية ياباني أوتوماتيك هتلاقيها في الأسواق!

غزت السيارات اليابانية جميع الأسواق العالمية بأفضل جودة وتصنيع لأحدث طراز من السيارات بأنواعها المختلفة، وتتميز أيضاً تلك السيارات بجانب الجودة والدقة العالية بأن أسعارها مناسبة لفئة كبيرة من المواطنين، ومنذ الإعلان عن تلك السيارات بدأ الكثير يتساءل عن أهم مميزاتها ومواصفاتها، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن أرخص عربية ياباني أوتوماتيك في مصر.. كم سعرها؟

مواصفات ومميزات سيارة سوزوكي ديزاير

تشتمل سيارة سوزوكي ديزاير على العديد من المميزات والمواصفات الرائعة، وسوف نذكر منها ما يلي:

حيث أن من أول مواصفات تلك السيارة أنها تصل سرعتها القصوى إلى ١٠٠ كيلو متر في الساعة الواحدة.

كما تدعم أيضاً عدد أربعة تروس أوتوماتيكية لسهولة الدفع الأمامي، والتنقل بكل سهولة.

بل وتدعم أيضاً محرك رباعي الاسطوانات ذات عدد أربعة سلندر سعة ١٢٠٠ سي سي.

كما يبلغ أيضاً عزم دورانها إلى ١١٣ نيوتن متر، ليصل بذلك عزم قوتها إلى ٨٥ حصان.

وتعد أيضاً من أكثر السيارات الموفرة للوقود وذلك لأنها تستهلك حوالي ٦،٢ لتر من الوقود لكل ١٠٠ لتر.

كما تحتوي أيضاً على سعة تخزين كبيرة للوقود تصل إلى ٣٧٨ لتر من الوقود مما يجعلها مناسبة جدا للسفر الطويل.

وتدعم أيضاً سندات هوائية لمنحك المزيد من الأمان للسائق والركاب.

وأيضا تدعم شكل أنيق وجذاب وعصري وألوان عديدة تتناسب مع جميع الاذواق والفئات الاجتماعية العليا.

بالإضافة أيضاً إلى أنها مزودة بجهاز إنذار لمنع التعرض لعمليات السرقة.

وأيضا مزودة بمكيف هواء وسندات خاصة للأكواب وكراسي أمامية مريحة جدا لمتنحك الراحة التامة عند قيادتها.

كما تدعم أيضاً شاشة مناسبة وملونة تعمل من خلال اللمس، وأيضا مصابيح حادة رائعة.

سعر سيارة سوزوكي ديزاير