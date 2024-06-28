“يُبهر الجميع بميزات جبااارة🔥👏🏻” تحميل واتساب عمر اخر اصدار 2024 WhatsApp Omar بمميزات جديدة جبارة ضـد الحــظر

يمكنك الآن تحميل واتساب عمر اخر اصدار وهو إصدار شهر يونيو 2024 والاستمتاع بالمزايا المضافة إليه؛ وواتساب عمر هو واتساب تم إجراء بعض التعديلات عليه هذه التعديلات في واجهة المستخدم وتمكنك من مزيد من الخصوصية مقارنة بالواتساب العادي، تابع معنا لتعرف المميزات الممتازة لهذا التطبيق.

تحميل واتساب عمر اخر اصدار

ابدأ الآن في تحميل واتساب عمر اخر اصدار والاستفادة من الإمكانيات التي أضافها المطور، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى مطوره، وهناك عدة نسخ من هذا التطبيق بألوان مختلفة وهي “الوردي، العنابي، الذهبي، الأحمر، الأخضر، الأزرق”، وفيما يلي مميزات التطبيق بالتفصيل:

إمكانية الرد التلقائي على الرسائل.

يمكنك أيضًا جدولة الرسائل، أي تحدد الموعد الذي سترسل فيه الرسالة.

إخفاء آخر ظهور لك على الواتساب.

يوفر لك مزيد من الخصوصية متمثلة في إخفاء معلوماتك كآخر ظهور لك، مشاهدة الحالات، علامة إرسال الرسالة، علامة قراءة الرسالة ألا وهي العلامة الزرقاء.

يمكنك مشاركة حالات طويلة.

يمكنك أن تنزل الفيديوهات الموجودة في الحالة على هاتفك.

يمكنك أن تلغي أنك شاهدت حالة أحد أصدقائك إذا كنت لا تريد أن يعرف أنه شهدت حالته.

كما يمكنك أن ترسل ما يزيد عن 90 في نفس الوقت.

يمكنك تغيير الإيموجي الموجودة في الواتساب للإيموجي الموجودة في الفيس بوك أو تويتر.

يقدم لك واتساب عمر إشعارات فورية بمن غير ملفه الشخصي، من شاهد حالتك، وجهات الاتصال المتصلة.

من مميزات واتساب عمر أن بإمكانك أن تغيير الخطوط والثيمات والخطوط.

إمكانية تعديل حجم الخط في الحالات والرسائل.

تعديل حجم الفيديوهات والصور قبل أن ترسلها لأصدقائك.

كيفية تسجيل الدخول وتفعيل واتساب عمر

يمكنك تحميل واتساب عمر اخر اصدار وتسجيل الدخول وتفعيل الحساب بالخطوات التالية: