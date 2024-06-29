الحر لسه هيبدأ|..اعرف حالة الجو الأسبوع الجاي+توقعات الأرصاد بموعد انخفاض درجات الحرارة “التكييف مش هينفع معاه”

حالة الجو الأسبوع الجاي، مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة أصبحت معدلات الأسئلة تتزايد من قبل العديد من الأشخاص لمعرفة حالة الطقس كل يوم، وذلك لمعرفة ما إن ارتفعت درجات الحرارة عن الحد الذي يصعب على بعض الأشخاص تحملها، لذلك قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر بالكشف عن تفاصيل الطقس من الفترة المقبلة بالتحديد من يوم الجمعة حتى الأربعاء القادم، حيث أنه متوقع أن يكون الجو بشكل عام شديد الحرارة رطب في بعض المناطق، بينما بعضها حار رطب مثل المناطق الساحلية، بينما يكون الجو مائل للحرارة في أغلب الانحاء في الليل، أما على المناطق الساحلية فيكون الجو معتدل في الليل، تابع معي السطور القادمة لمعرفة المزيد من التفاصيل.

حالة الجو الأسبوع الجاي

كما ذكرت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة في الآونة الأخيرة تزايدت بشكل كبير، كما أن نسبة الرطوبة سوف تزداد في الارتفاع مما يزيد من ارتفاع درجات الحرارة بدرجات تتراوح بين 2: 3 درج، تأتي تفاصيل درجات الحرارة حتى يوم الأربعاء القادم كالآتي:

سوف تكون درجات الحرارة يوم الجمعة في الوجه البحري العظمى 39 درجة، بينما الدرجة المحسوسة سوف تكون 41 درجة.

درجة الحرارة في السواحل الشمالية العظمى سوف تكون 32 درجة، بينما درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة.

درجة الحرارة في محافظة جنوب سيناء العظمى سوف تكون 42 درجة، بينما درجة الحرارة المحسوسة تكون 44 درجة.

أما درجات الحرارة في شمال الصعيد العظمى سوف تكون 40 درجة درجة، بينما المحسوسة تكون 42 درجة.

أما درجات الحرارة في جنوب الصعيد العظمى سوف تكون 45 درجة، بينما المحسوسة تكون 45 درجة.

درجة الحرارة يوم السبت 29 يونيو

درجة الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى سوف تكون 37 درجة، بينما المحسوسة تكون 39 درجة.

أما درجة الحرارة في السواحل الشمالية العظمى تكون 31 درجة، بيما المحسوسة سوف تكون 34 درجة.

بينما تكون درجة الحرارة في محافظة جنوب سيناء العظمى سوف تكون 40 درجة، بينما المحسوسة تكون 43 درجة.

درجة الحرارة في محافظات شمال الصعيد العظمى سوف تكون 39 درجة، بينما المحسوسة 40 درجة.

درجة الحرارة في محافظات جنوب الصعيد العظمى سوف تكون 44 درجة، بينما المحسوسة 45 درجة.

درجات الحرارة الأحد 30 يونيو

درجة الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى سوف تكون 37 درجة، بينما المحسوسة 39 درجة.

درجة الحرارة في السواحل الشمالية العظمى سوف تكون 30 درجة، بينما المحسوسة 33 درجة.

درجات الحرارة في محافظة جنوب سيناء العظمى سوف تكون 39 درجة، بينما المحسوسة 42 درجة.

درجة الحرارة في محافظات شمال الصعيد العظمى سوف تكون 38 درجة، بينما المحسوسة 39 درجة.

درجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد العظمى سوف تكون 42 درجة، بينما المحسوسة 43 درجة.

درجات الحرارة يوم الإثنين 1 يوليو

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى سوف تكون 39 درجة، بينما المحسوسة 41 درجة.

درجات الحرارة في السواحل الشمالية العظمى سوف تكون 30 درجة، بينما المحسوسة 33 درجة.

درجات الحرارة في محافظة جنوب سيناء العظمى سوف تكون 39 درجة، بينما المحسوسة 41 درجة.

درجات الحرارة في محافظات شمال الصعيد العظمى سوف تكون 39 درجة، بينما المحسوسة 41 درجة.

درجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد العظمى سوف تكون 41 درجة، بينما المحسوسة 42 درجة.

حالة الجو الأسبوع الجاي يوم الثلاثاء 2 يوليو

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى سوف تكون 38 درجة بينما المحسوسة 40 درجة.

درجات الحرارة في السواحل الشمالية العظمى سوف تكون 31 درجة، بينما المحسوسة 34 درجة.

درجات الحرارة في محافظة جنوب سيناء العظمى سوف تكون 39 درجة، بينما المحسوسة 42 درجة.

درجات الحرارة في محافظات شمال الصعيد العظمى سوف تكون 38 درجة، بينما المحسوسة 40 درجة.

درجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد العظمى سوف تكون 42 درجة، بينما المحسوسة 42 درجة.

درجات الأربعاء 3 يوليو