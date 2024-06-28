وزارة المالية تحدد.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 في الأردن

يهتم العديد من المواطنين في الأردن بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 ويمكن لجميع الأفراد في الأردن بسهولة معرفة مواعيد صرف الرواتب، وذلك وفق لما تحدده الجهات المسؤولة في الأردن التي تعلن بشكل رسمي عن هذه المواعيد الثابتة، والتي تختلف بين المؤسسات للعاملين في القطاعين العام والخاص.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 في الأردن

قررت وزارة المالية الأردنية تحديد موعد ثابت وموثوق لصرف رواتب العاملين، حيث من المقرر أن يتم صرف الرواتب في يوم 25 من كل شهر ميلادي و يعتبر هذا الموعد ثابتًا، ولا يمكن تغييره إلا في حالة وجود عطلة رسمية، حيث يتم تأجيل الصرف لليوم التالي أو تقديمه حسب الضرورة ويهدف الإعلان الذي أصدرته وزارة المالية إلى توفير مواعيد صرف الرواتب لجميع الموظفين في القطاعين العام والخاص، مما يساهم في تنظيم الشؤون المالية للموظفين ويضمن لهم تحقيق الاستقرار المادي.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين في الأردن

أعلنت وزارة المالية الأردنية عن خطوات سهلة يمكن للموظفين اتباعها للاستعلام عن رواتبهم عبر الموقع الرسمي للوزارة وفيما يلي الخطوات بالتفصيل:

الموقع الرئيسي لوزارة المالية في المملكة الأردنية من هنا.

البحث عن القسم المخصص للخدمات الإلكترونية.

الضغط على الأيقونة المخصصة للاستعلام عن رواتب الموظفين في الأردن.

إدخال جميع البيانات المطلوبة داخل الموقع الإلكتروني.

الاستعلام عن الرواتب والانتظار لبضع لحظات.

باتباع هذه الخطوات، يمكن للموظفين الاستعلام عن رواتبهم بسهولة وسرعة.

جدول زيادة رواتب المتقاعدين 2024

أعلنت وزارة المالية الأردنية عن زيادات في رواتب المتقاعدين لعام 2024 على النحو التالي: