قدم وأستلم شقتك علي المفتاح.. حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بالرقم القومي وأهم الشروط والأوراق المطلوبة

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، تشهد أسواق العقارات تقلبات واضحة في أسعار الوحدات العقارية حيث يسعى المواطنين من محدودى الدخل إلى الحصول على شقق سكنية تناسب إمكانياتهم، لذلك فإن البحث يزداد من قبل المواطنين عن حجز شقق الاسكان الاجتماعي وطرق الحجز والشروط المطلوبة وأوراق التقديم وهذا ما سنتعرف عليه معا في السطور القادمة فتابعونا.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي وموعد فتح باب التقديم والتقديم على الوحدات السكنية يكون من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا التوجه الى الموقع الالكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي .

يتم تعبئة البيانات المطلوبة.

على المتقدم أن يقوم بإرفاق المستندات والملفات المطلوبة.

على المتقدم أن يقوم بتحديد دور الوحدة السكنية التي يرغب في حجزها.

الضغط على “أرغب في التقدم”.

تظهر الاستمارة الخاصة بالتقديم كود الحجز.

يتم طباعة الاستمارة من أجل التوقيع عليها ثم رفعها مرة أخرى على الموقع.

يتم دفع مصاريف التسجيل ومبلغ الجدية من خلال كود الحجز عبر واحد من البنوك ثم القيام برفع الايصال على الموقع الإلكتروني للصندوق.

شروط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ان التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي يحتاج إلى توافر مجموعة من الشروط حتى تكون من المستحقين الحصول على شقق في مشاريع الإسكان الإجتماعي وهذه الشروط كالتالي:

اولا على المتقدم أن يقوم بالتقدم للحصول على شقة واحدة فقط.

العمر المتقدم لابد أن يتراوح ما بين 21 إلى 50 عام.

يجب ألا يكون المتقدم او اسرته وحدة سكنية خاصة او قطعة أرض ملكا له.

ألا يزداد الدخل الشهري للمتقدم للحصول على وحدة سكنية عن 6000 جنيها وذلك للشاب الغير متزوج بينما الرجل المتزوج يحصل على 8000 جنيه.

أن يقوم المتقدم بسداد المبلغ الخاص بجدية الحصول على الوحدة السكنية او مقدم الوحدة السكنية والذي يتراوح ما بين 48 لـ 55 ألف جنيه.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

تقديم ما يثبت قدرة المتقدم على سداد الأقساط المطلوبة.

المستندات المطلوبة للتقديم علي حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

حتى يتم التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي 2024 فأنت بحاجة إلى تقديم بعض المستندات المطلوبة هي تأتي على النحو التالي: