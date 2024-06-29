“حان الانبساط دلوقتي” أغاني جديدة تنتظركم مع ميدو المشاغب ولولو الشطورة على قناة وناسة بيبي!

يمكن ضبط تردد قناة وناسة على جميع الأقمار الصناعية والتي تعد من أبرز وأشهر القنوات الترفيهية التعليمية المخصصة للأطفال، وذلك لأنها توفر العديد من البرامج التوعوية الهادفة في إطار من الترفيه والتعليم، وجدير بالذكر أن هذه القناة مجانية تمامًا كما أنها توفر محتوى جيد مما جعلها تقف في صدارة القنوات المفضلة للأطفال، لذا فإن الجميع يقبل على تنزيلها والذي يأتي بعدة خطوات بسيطة.

تردد قناة وناسة بيبي

يرغب الكثير من الآباء في توفير محتوى هادف يتابعها أبنائهم دون الخوف عليهم من التعرض لبعض المشاهد القاسية أو التي تتضمن العنف، لذلك فإن قناة وناسة بيبي توفر محتوى نظيف تمامًا يجعل الآباء في حالة من الاطمئنان خلال ترك أطفالهم مع هذه القناة، كما توفر القناة تردد على القمر نايل سات وعرب سات وهو ما نتعرف عليه في الآتي.

تردد قناة وناسة نايل سات

يمكن تنزيل القناة بسهولة لمستخدمي القمر الصناعي نايل سات من خلال إضافة بيانات التردد التالية:

التردد: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

كما يمكن ضبط القناة من خلال إضافة الإحداثيات التالية أيضًا على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11559.

الاستقطاب: عمودي V.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة وناسة عرب سات

مستخدمي القمر الصناعي عرب سات بإمكانهم إضافة بيانات تردد القناة والاستمتاع بالبرامج التي توفرها على شاشتها، وقد جاءت هذه الإحداثيات كالتالي:

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

كيفية استقبال تردد قناة وناسة

لن تحتاج أكثر من تنفيذ بضع خطوات بسيطة من خلالها يتم استقبال محتوى القناة، وذلك من خلال الخطوات التالية: