10 أيام وتطلع ع البنك|…شقق 182 متر من وزارة الإسكان بمقدم 70 ألف جنيه للإسكان فوق المتوسط

شقق 182 متر من وزارة الإسكان، خلال الساعات الأخيرة تزايدت معدلات البحث من قبل العديد من الشباب الذين يبحثون عن موعد طرح شقق وزارة الإسكان هم التفاصيل الخاصة بـ شقق الوزارة التي مقرر أن تقدمون مساحتها حوالي 182 متر، لذلك قام رئيس صندوق التنمية الحضرية المهندس خالد صديق بالكشف عن الشروط الخاصة من أجل الحصول على وحدة سكنية في مشروع وزارة الإسكان الذي يعرف بـ “داره” الذي تم طرحه الآن في عدد من محافظات مصر، علما بأن نظام شراء هذه الشقة يتم بالتقسيط المريح، تابع معي السطور القادمة لمعرفة كافة التفاصيل.

شقق 182 متر من وزارة الإسكان

كما ذكرت أن الكثير من الشباب يبحثون عن تفاصيل المشروع الجديد لوزارة الإسكان، والتي قد قام المهندس خالد صديق بتوضيحها من خلال عدة تصريحات عبر إحدى القنوات التليفزيونية التي دارت حول الشروط والقيود الخاصة بالتقديم في مشروع داره الذي تم طرحه حتى الآن في 8 محافظات، كما وضح أيضاً أن يمكن للأشخاص الذين حصلوا وحدات سكنية من الدولة، يمكنهم التقديم على شقق صندوق مشروع داره.

ما هي أسعار شقق صندوق التنمية الحضرية داره؟

قام المهندس خالد صديق بالإفصاح عن اسعار شقق مشروع داره، حيث أنها تتراوح بين 760 ألف جنيه، حتى 4 مليون و640 ألف جنيه، كما أن أنظمة السداد تتمثل في دفع نسبة 15% مقدم حجز من قيمة الوحدة السكنية، والجدير بالذكر أن باقي اقساط الشقة يتم تسديدها على مدار خمس سنوات بدون فوائد.

مساحات شقق مشروع داره

يبلغ متوسط مساحة شقق صندوق التنمية في مدينة نصر حوالي 182 متر مقسمة كالآتي ثلاث غرف وثلاث حمامات، مشطبة تشطيب سوبر لوكس، ويتم تسليم الوحدات بعد التقديم بسنتين.