شروط وكيفيات الاستفادة من سكنات عدل 3 الجزائر 2024

تعتبر سكنات عدل 3 إحدى المبادرات الهامة التي أطلقتها الحكومة الجزائرية لتوفير وحدات سكنية مدعمة لمواطني الطبقة المتوسطة حيث تستهدف هذه المبادرة تحسين ظروف السكن وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للأسر الجزائرية من خلال تقديم شقق بأسعار معقولة وبشروط ميسرة.

الشروط الأساسية للتسجيل في سكنات عدل 3

تستهدف سكنات عدل 3 في الجزائر توفير وحدات سكنية بأسعار مدعمة لمواطني الطبقة المتوسطة وللاستفادة من هذه السكنات يجب على المتقدمين الالتزام بعدة شروط وإجراء والتي تتمثل في الآتي:

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ويتراوح دخل الأسرة بين 24,000 و120,000 دينار جزائري شهريا.

لا يجب أن يكون المتقدم أو زوجته مالكين لأي عقار سكني أو أرض قابلة للبناء كما لا يجب أن يكونوا قد استفادوا من مساعدات مالية حكومية سابقة للحصول على سكن.

يجب أن يسدد المستفيد القسط الأخير من ثمن المسكن قبل بلوغه سن السبعين، إلا في حالة التسديد المسبق لكامل ثمن المسكن.

يتعين على المتقدم دفع دفعة أولى نسبته 25% من قيمة المسكن موزعة على مراحل متعددة مثل 10% عند القبول المؤقت، و7% عند انتهاء أعمال الأساسات وهكذا حتى استلام المفاتيح

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3

هناك مجموعة من الخطوات التى لابد من إتباعها للتسجيل في موقع سكنات عدل 3 للقيام بذلك يجب عليك اتباع الخطوات التالية: