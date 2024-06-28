احصل على مزايا إضافية طريقة تثبيت واتساب عمر الأحمر عبر هاتفك

يمكنك الحصول على نسخة الواتساب عمر الأصلي التي تعد من احد اصدارات الواتساب المعدلة من التطبيق الأصلي والاستمتاع بمزايا جديدة وتحديثات بشكل مستمر، حيث انها تجربة رائعة لجميع عشاق تطبيقات المراسلة المتطورة وتم الإعلان عنها مؤخرا وإضافة عدد كبير من الخصائص والخيارات التي تجعله من التطبيقات الاكثر تحميلا والمناسبه لعدد كبير من المستخدمين، لذلك سوف نعرض لكم طريقه تحميل احدث نسخه من وتساب عمر الأحمر وما هي مميزاتها.

مميزات تحميل واتساب عمر الأحمر

يمكنك حذف الرسائل لدى الطرفين دون أن يعلم

الطرف الآخر بذلك وهذه غير متوفرة في التطبيق الاصلي.

يمكن أن يتم ربطه بتطبيق الماسنجر.

يمكن أن تقوم بعمل حساب اخر على نفس التطبيق وتستطيع استخدام الحسابين بالتنقل بينهم.

تحميل واتساب عمر الأحمر