احصل على مزايا إضافية طريقة تثبيت واتساب عمر الأحمر عبر هاتفك

يمكنك الحصول على نسخة الواتساب عمر الأصلي التي تعد من احد اصدارات الواتساب المعدلة من التطبيق الأصلي والاستمتاع بمزايا جديدة وتحديثات بشكل مستمر، حيث انها تجربة رائعة لجميع عشاق تطبيقات المراسلة المتطورة وتم الإعلان عنها مؤخرا وإضافة عدد كبير من الخصائص والخيارات التي تجعله من التطبيقات الاكثر تحميلا والمناسبه لعدد كبير من المستخدمين، لذلك سوف نعرض لكم طريقه تحميل احدث نسخه من وتساب عمر الأحمر وما هي مميزاتها.
مميزات تحميل واتساب عمر الأحمر
- يمكنك حذف الرسائل لدى الطرفين دون أن يعلم
- الطرف الآخر بذلك وهذه غير متوفرة في التطبيق الاصلي.
- يمكن أن يتم ربطه بتطبيق الماسنجر.
- يمكن أن تقوم بعمل حساب اخر على نفس التطبيق وتستطيع استخدام الحسابين بالتنقل بينهم.
تحميل واتساب عمر الأحمر
- يمكن تحميل واتساب عمر الأحمر بخطوات سهلة وبسيطة تتمثل فيما يلي:
- اضغط على رابط واتس اب عمر الأحمر الرسمي ثم اضغط على المربع الموجود به سهم.
- واضغط على داونلود وانتظر حتى يتم تحميل الملف عبر هاتفك.
- ثم اذهب الى مدير الملفات واضغط على تثبيت ثم اضغط على السماح بتنزيل تطبيقات غير معروفة وبعد ذلك بالموافقة على الشروط والأحكام واضغط على متابعة وأدخل رمز الدولة وادخل رقم هاتفك بشكل صحيح.
- ثم أدخل الرمز الذي تم ارساله لك للتأكد من انك صاحب هذا الرقم وادخله في المكان المحدد له.
- وادخل اسم المستخدم وكلمة المرور للوتس و اقوم بانشاء حساب واضافة الاصدقاء.
- وتستطيع ضبط الصوره والاسم والخط والاشياء الاخرى حسب شخصيتك.