شوف نفسك.. رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط دول اول عموم العراق.. مبروك للناجحين

يتطلع العديد من الطلاب والطالبات بفارغ الصبر لمعرفة نتائجهم في امتحانات الصف الثالث المتوسط، وخاصة فيما يتعلق بالدور الأول في العراق، فقد انتهت الجهات المختصة من عمليات التصحيح بدقة وحرص كبيرين، ما يجعل الطلاب ينتظرون بفارغ الصبر إعلان نتائجهم والشعور بالاطمئنان، تشير التوقعات إلى أن النتائج سوف تصدر قريبا في فترة زمنية قصيرة، تقوم اللجنة المختصة بمراجعة دقيقة وشاملة للاختبارات مرة أخرى لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل من الدرجات لذا، سوف نستعرض في هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية الحصول على النتائج بطرق إلكترونية.

رابط الاستعلام عن النتائج

زيارة موقع وزارة التربية العراقية: على الطالب أولا الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

الولوج إلى قسم الخدمات: بمجرد الوصول إلى الصفحة الرئيسية للموقع، يجب التوجه إلى القسم الذي يعرض الخدمات الإلكترونية المتاحة للطلاب وأولياء الأمور.

النقر على أيقونة نتائج الطلاب: ضمن قائمة الخدمات المتاحة، ستجد أيقونة مخصصة لعرض نتائج الطلاب.

تحديد المحافظة والسنة الدراسية: بعد الدخول إلى صفحة النتائج، يجب اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب من قائمة المحافظات المتاحة.

اختيار الصف الثالث المتوسط: من الخيارات المتاحة، يجب النقر على الأيقونة الخاصة بنتائج الصف الثالث المتوسط، لضمان الوصول إلى النتائج الصحيحة لهذه المرحلة الدراسية.

إدخال رقم الامتحان والبيانات الشخصية: سوف يتم بعد ذلك مطالبة الطالب بإدخال رقم الامتحان الخاص به.

الضغط على زر البحث: بعد التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة، يجب النقر على زر بحث أو استعلام لبدء عملية البحث عن النتائج.

عرض النتائج الفورية: ستظهر نتائج الطالب مباشرة بعد إتمام عملية البحث.

موعد ظهور النتائج

هذا واعلنت وزارة التربية العراقية انه فور الانتهاء من كافة عمليات التصحيح في النتائج سوف تقوم الوزارة برفع جميع النتائج للطلاب لكي يتمكنو من استخراج النتائج.