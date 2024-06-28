سلي أولادك وارتاحي من زنهم.. احدث تردد قناة طيور بيبي على نايل سات وعرب سات 2024

احدث تردد قناة طيور بيبي، طيور بيبي واحدة من قنوات الأطفال المفضلة التي يعشقها الأطفال حيث يتعلم من خلالها الأطفال العديد من القيم والمبادئ التي تساعدهم في قضاء وقتهم بشكل ترفيهي ممتع وتعليمي أيضا، لذلك فإن البحث المتواصل يزداد حول تردد قناه طيور بيبي وكيفية ضبط التردد على جهاز الريسيفر لذا سوف نستعرض معكم اليوم تردد قناه طيور بيبي على الأقمار الصناعية بجودة عالية وكيفية ضبط القناة في السطور القادمة فتابعونا.

احدث تردد قناة طيور بيبي على نايل سات

قناة طيور الجنة بيبي هي قناة مخصصة للأطفال الصغار حيث تعرض المحتوى الخاص بها على مدار 24 ساعة فتقدم الأناشيد والأغاني التي تناسب الأطفال في مراحل عمرية صغيرة ويأتي تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات كتالي:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الأستقطاب الجودة نايل سات 11274 27500 3/4 افقي HD

احدث تردد قناة طيور بيبي على عرب سات

أن قناة طيور الجنة بيبي من قنوات ذات شأن فهي قناة مخصصة للأطفال قديمة، يستمتع بها المشاهدين من جميع أنحاء الوطن العربي ويمكن استقبال ترددها على القمر الصناعي عرب سات حيث يأتي على النحو التالي:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الأستقطاب الجودة عرب سات 11073 27500 5/6 افقي SD

أشهر أغاني قناة طيور بيبي

تقدم قناة طيور بيبي محتوى متنوع من أغاني الأطفال التعليمية حيث تهدف القناة إلى ترسيخ بعض التعاليم للأطفال ومن أشهر الأغاني للأطفال ما يلي:

أغنية الحمامة والنملة.

أغنية الدراسة.

أغنية لبن.

أغنية الصدق.

أغنية الكواكب.

كيفية ضبط تردد القناة على الريسيفر

حتى يتم إستقبال القناة على الريسيفر فأنت بحاجة إلى ضبط و أدخال التردد الخاص بالقناة على الريسيفر وهو: