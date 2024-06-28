تحديث واتساب بلس الان مجانًا.. مزايا واتس اب الجديدة وماهي عيوبه

موضوع تحديث واتساب بلس يشير عادة إلى نسخ معدلة من تطبيق واتساب الرسمي حيث تم تضيف لها ميزات إضافية غير متوفرة في الإصدار الرسمي كما تشمل هذه الميزات عادة إمكانية جدولة الرسائل كما أن تغييرات في واجهة المستخدم وميزات أخرى تجذب المستخدمين ومع ذلك قد تكون هذه النسخ غير رسمية وقد تواجه مشاكل أمنية أو قد تؤدي إلى حظر الحسابات من قبل واتساب كما أن واتساب بلس (WhatsApp Plus) هو نسخة معدلة من تطبيق واتساب الرسمي ويأتي مع العديد من الميزات الإضافية والتى سوف نعرضها لكم بشكل تفصيلى من خلال هذا المقال.

مزايا واتس اب الجديدة

هناك العديد من المزايا التى لا تتوفر في النسخة الأصلية الإصدار الأخير من واتساب بلس لعام 2024 يتضمن العديد من المزايا الجديدة أبرزها:

يمكنك جدولة الرسائل لإرسالها في وقت لاحق مما يسهل عليك إدارة وقتك والرد في الأوقات المناسبة.

يمكنك اخفاء حالة الاتصال الخاصة بك وإلغاء ظهور العلامات الزرقاء عند قراءة الرسائل وأيضاً إخفاء حالة الكتابة أو التسجيل الصوتي.

يتيح لك واتساب بلس إرسال ملفات وسائط أكبر مقارنة بالتطبيق الرسمي حيث يمكنك إرسال ملفات تصل إلى 50 ميجابايت من أي نوع بينما يتيح لك التطبيق الأصلي إرسال ملفات بحد أقصى 20 ميجابايت فقط.

يمكنك تخصيص واجهة المستخدم حسب ذوقك بما في ذلك السمات والخطوط والألوان المختلفة.

يحتوي التطبيق على ميزات أمان إضافية مثل قفل بصمة الإصبع لحماية خصوصيتك.

عيوب تطبيق واتساب بلس 2024

رغم أن واتساب بلس يقدم العديد من الميزات الجذابة إلا أن هناك بعض العيوب والمخاطر المرتبطة باستخدامه: