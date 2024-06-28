“شوف اسمك حالا”.. حمل PDF أسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

تم الكشف بواسطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن الأسماء التي استحقت دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، حيث قد تم إرسال الكثير من الطلبات إلى هذا البرنامج، للحصول على الدعم المقدم من خلاله، والذي يوفر بيئة معيشية أفضل إلى المستحقين، حيث يعد البرنامج هو ضمن المبادرات المتوفرة من الحكومة العراقية، والتي تقدم إلى فئة محدودة جدا، وهي من تتوفر بها شروط الاستحقاق.

خطوات الاستعلام عن دعم الرعاية الاجتماعية

تم إتاحة إمكانية الاستعلام عن الأسماء المستحقة والمشمولة من دعم الرعاية الاجتماعية بواسطة وزارة العمل داخل العراق، حيث يتطلب فقط تطبيق عدة تعليمات أثناء الاستعلام للحصول على النتيجة بشكل صحيح، وتلك التعليمات عبارة عن الآتي:

ابدأ في زيارة منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم انتقل إلى صفحة المنصة الرئيسية، والتي من خلالها يتم عرض لك بعض الأيقونات يجب اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم العديد من برامج الدعم التي تظهر إليك عليك باختيار دعم الرعاية الاجتماعية.

ثم يطلب منك تحديد رقم الوجبة التي يتم الاستعلام عنها.

من الضروري إدخال المعلومات الشخصية اللازمة، حتى يتم الضغط على زر الاستعلام.

شروط الحصول على الدعم في الرعاية الاجتماعي

تعد برامج الدعم المقدمة في العراق تحتاج إلى فئة محدودة من المواطنين، وهي التي تتوفر بها الشروط المحددة من الحكومة، حيث تعد شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية عبارة عن الآتي: