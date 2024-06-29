طريقة تحميل الواتساب الذهبي و ماهي مميزاته

يعد الواتساب الذهبي من أكثر التطبيقات التي يريد الكثير من الأشخاص أن يستخدمه، و ذلك حيث يحتوي هذا التطبيق على تحديثات و تحسينات جديدة و رائعة و ذلك في أداء التطبيق و من حيث تحديث الواجهة و أيضا تم إضافة مميزات جديدة علي هذا التطبيق، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة تحميل الواتس آب الذهبي، و ما هي مميزات الواتس آب الذهبي.

طريقة تحميل الواتس آب الذهبي

تستطيع أن تقوم بتحميل الواتس آب الذهبي، و ذلك حيث أنه يتميز بأنه سهل في التحميل و أيضا في الاستخدام، و تستطيع تحميلة من خلال هذه الخطوات و هى:

أولا قم بالدخول على تطبيق جوجل بلاي.

بعد ذلك قم بكتابة إسم التطبيق في خانة البحث.

بعد ذلك قم بالضغط على الزر الخاص بالتحميل.

ثم انتظر حتي يتم تثبيت التطبيق على الجهاز الخاص بك.

بعد ذلك قم بالدخول على التطبيق و كتابة رقم الهاتف الخاص بك و الاستمتاع بالتطبيق.

مميزات واتس آب الذهبي

يحتوي واتس آب علي مجموعة كبيرة من المميزات التي من أجلها يقبل الكثير عليه، حيث يعطيك هذا التطبيق الفرصة من أجل تغيير الثيمات و كذلك الخلفيات من أجل القيام بتخصيص التجربة، و أيضا يتميز بأنه يقوم بتقديم واجهة مميزة ورائعة و سهلة للمستخدم، و أيضا يجعلك تستطيع أن تقوم بحجب الاعلانات التي لا تريد مشاهدتها، و يتميز أيضا بأنه يمتلك واجهة رائعة و مميزة ذات لون ذهبي.