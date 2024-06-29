طريقة تحميل الواتساب الذهبي و ماهي مميزاته

يعد الواتساب الذهبي من أكثر التطبيقات التي يريد الكثير من الأشخاص أن يستخدمه، و ذلك حيث يحتوي هذا التطبيق على تحديثات و تحسينات جديدة و رائعة و ذلك في أداء التطبيق و من حيث تحديث الواجهة و أيضا تم إضافة مميزات جديدة علي هذا التطبيق، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة تحميل الواتس آب الذهبي، و ما هي مميزات الواتس آب الذهبي.
طريقة تحميل الواتس آب الذهبي
تستطيع أن تقوم بتحميل الواتس آب الذهبي، و ذلك حيث أنه يتميز بأنه سهل في التحميل و أيضا في الاستخدام، و تستطيع تحميلة من خلال هذه الخطوات و هى:
- أولا قم بالدخول على تطبيق جوجل بلاي.
- بعد ذلك قم بكتابة إسم التطبيق في خانة البحث.
- بعد ذلك قم بالضغط على الزر الخاص بالتحميل.
- ثم انتظر حتي يتم تثبيت التطبيق على الجهاز الخاص بك.
- بعد ذلك قم بالدخول على التطبيق و كتابة رقم الهاتف الخاص بك و الاستمتاع بالتطبيق.
مميزات واتس آب الذهبي
يحتوي واتس آب علي مجموعة كبيرة من المميزات التي من أجلها يقبل الكثير عليه، حيث يعطيك هذا التطبيق الفرصة من أجل تغيير الثيمات و كذلك الخلفيات من أجل القيام بتخصيص التجربة، و أيضا يتميز بأنه يقوم بتقديم واجهة مميزة ورائعة و سهلة للمستخدم، و أيضا يجعلك تستطيع أن تقوم بحجب الاعلانات التي لا تريد مشاهدتها، و يتميز أيضا بأنه يمتلك واجهة رائعة و مميزة ذات لون ذهبي.