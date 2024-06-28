شروط منحة المرأة الماكثة في المنزل بالجزائر 2024 وطريقة القبول

كشفت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر، عن الشروط الواجب توافرها في كافة المتقدمات الراغبات بالتقديم في منحة المرأة الماكثة في المنزل، حتى أن قيمة المنحة المالية توفر لهم دعم مالي شهري، فضلاً عن أن هذه المنحة تُساهم في تخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنات، ويمكنك التسجيل في المنحة إلكترونيًا، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

شروط القبول في منحة المرأة الماكثة

تتمثل أبرز شروط القبول في منحة المرأة الماكثة داخل جميع ولايات الجزائر، والحصول على الدعم المقدم، وفقًا للأتي:-

أن تكون المرأة المتقدمة حاصلة على الجنسية الجزائرية.

كما يجب أن تكون مقيم إقامة دائمة في دولة الجزائر.

ألا يكون لدى المتقدم أي وظيفة أو دخل شهري يمنع المتقدمة من القبول في المنحة.

يجب أن يتم تقديم كافة الوثائق المعنية بطلب القبول في منحة المرأة الماكثة.

الالتزام بكافة الضوابط والمعايير المفروضة من قبل وزارة العمل والتشغيل.

كيفية التقديم في منحة المرأة الماكثة بالمنزل

أما عن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم التقديم في منحة المرأة الماكثة بالمنزل، وإمكانية الحصول على الدعم المالي الشهري، كالتالي:-