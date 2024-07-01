باستخدام رقم الجلوس والاسم.. لينك الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 في صنعاء.. اعرف التفاصيل كاملة

كشفت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 ستعلن عنها بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات تصحيح أوراق الطلاب ومراجعتها بدقة كبيرة لضمان أن جميع الطلاب قد حصلوا على درجاتهم، ومن ثم يتم رفعها سواء على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية أو على موقع الإدارة العامة للاختبارات.

خطوات استخراج نتائج الصف التاسع اليمن 2024 بالاسم ورقم الجلوس

يعيش الطلاب في اليمن حالة من القلق بسبب موعد إعلان النتيجة، وذلك بعدما تأخر ظهورها لمدة 30 يوم، حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات يوم 12 من شهر مايو الماضي، وأشارت الوزارة أنها تقوم الآن بإجراء عملية تدقيق ومراجعة لدرجات الطلاب، وبعد ذلك سيتم رفع نتائج الصف التاسع اليمن 2024 من خلال السير على الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم اليمنية.

إدراج كلمة المرور والاسم.

الضغط على أيقونة “نتائج الامتحانات”.

تحديد خيار “نتائج طلاب الصف التاسع”.

إدراج رقم جلوس الطالب من أجل الاستعلام عن النتيجة.

وفي نهاية الخطوات الضغط على أيقونة “بحث” حتى تظهر لك درجاتك في جميع المواد ويظهر لك المجموعة الكلي الذي حصلت عليه.

الاستعلام عن نتائج طلاب الصف التاسع في اليمن صنعاء

يمكن أيضًا لكافة الطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال موقع الإدارة العامة للاختبارات والذي خصصته الوزارة من أجل تخفيف الضغط على موقع الوزارة ، كما أن خطوات الاستعلام عن النتيجة عبر هذا الموقع سهلة للغاية: