رابط التسجيل في دعم سند محمد بن سلمان للمطلقات 1446 والشروط اللازمة

يعد دعم سند محمد بن سلمان للمطلقات 1446، من أكثر برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية لعدد كبير من المطلقات وعدد كبير من الأسر الفقيرة وذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم ورفع مستوى المعيشة للكثير من الفقراء ومحدودى الدخل داخل المملكة السعودية، كما يساهم برنامج دعم سند في تكاليف الزواج لعدد كبير من البنات المقبلين على الزواج ودعم المطلقات وتوفير حياة كريمة لهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة خلال السنوات الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل في دعم سند 1446 والشروط المطلوبة.

شروط التسجيل في دعم سند محمد بن سلمان للمطلقات 1446

ويجب على الراغبين في التسجيل في دعم سند محمد بن سلمان للمطلقات الالتزام بالشروط الآتية:

أن تكون المطلقة سعودية الجنسية وتقيم في السعودية إقامة دائمة.

ألا يزيد سن المتقدمات عن 40 عام ولا يقل عن 18 عام.

أن تلتزم المتقدمات بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد دون تأخير.

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدمات عن الحد الأدنى المسموح به.

أن تلتزم المتقدمة بالتقديم على منصة سند الالكترونية.

رابط التسجيل في دعم سند محمد بن سلمان للمطلقات 1446

وللحصول على دعن سند يمكنكم وبكل سهولة التسجيل والاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة السعودية من خلال إتباع الخطوات الآتية: